Tortul japonez care are foarte puține calorii. Este gata în 10 minute, musafirii îl vor aprecia

Există o mulțime de gustări despre care se spune că sunt sănătoase. Până când se dovedește, în cele din urmă, că această idee este cât se poate de departe de adevăr. Dacă încerci totuși să slăbești, cu siguranță simți, la un moment dat pe parcursul zilei, nevoia de a mânca ceva dulce. În astfel de situații, încearcă să optezi pentru variante de gustări cu puține calorii. Tortul japonez este un tort cu calorii puține și foarte ușor de preparat, o alternativă perfectă și pentru tine.

Variantă de tort cu calorii puține

Tortul japonez vine la pachet cu mai multe beneficii. În primul rând, este foarte ușor și rapid de preparat. Astfel, dacă ești pe fugă și ai aflat în ultimul moment că urmează să ai musafiri, poate fi opțiunea perfectă pentru tine. Durează doar zece minute să termini de gătit tortul japonez. În plus, toată lumea va fi încântată să guste din desertul pe care l-ai gătit.

De asemenea, gustarea are foarte puține calorii. Astfel, dacă ești într-o perioadă în care vrei să scapi de acele câteva kilograme în plus, dar simți nevoia de ceva dulce, poți consuma tortul japonez fără să îți faci griji. Desertul are mai puțin de 20 de grame de carbohidrați. Poți mânca tort japonez fără să te îngrași.

Pentru a prepara tortul japonez cu foarte puține calorii, ai nevoie doar de o tigaie antiaderentă cu capac și două elemente deja prezente în bucătărie. Nu, nu este o glumă. Doar cu acestea, poți să prepari un desert chiar foarte delicios, care nu te îngrașă deloc. Află, în rândurile următoare, cum poți prepara tortul japonez, potrivit dcnews.ro.

Cum prepari în 10 minute tort japonez

Ingrediente:

3 ouă;

20 de grame de zahăr pudră.

Mod de preparare:

Separă gălbenușurile de albușuri. Bate gălbenușurile ca pe o omletă. Bate albușurile separat, cu zahăr pudră, până se întăresc. Unge tigaia antiaderentă (preferabil, de 24 cm în diametru) cu ulei și tapeteaz-o cu hârtie de copt. Toarnă gălbenușurile în tigaie și lasă compoziția la foc mic pentru aproximativ zece minute. După cele zece minute, retrage de pe foc tortul japonez, taie-l în jumătate și suprapune-l pe partea albușurilor. În acest fel, exteriorul gălbenușurilor va rămâne crocant, în timp ce interiorul va fi spongios.

Când vreți să serviți tortul japonez, tăiați-l în trei felii. Stropiți fiecare felie în parte cu zahăr pudră pentru a-i da un gust dulce suplimentar și… poftă bună!

Atenție! Tortul japonez poate fi ornat cu migdale sau coajă de lămâie, precum și alte fructe, în funcție de preferințele tale. Cu atât mai mult cu cât nu respecți o dietă strictă.