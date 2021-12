Topul țărilor cu cele mai multe mașini de lux. Ce loc interesant ocupă România

Mărcile de mașini de lux sunt cunoscute pentru că produc unele dintre cele mai frumoase autovehicule de pe piață, cu exterioare strălucitoare și interioare de pluș, oferind proprietarilor lor o călătorie lină și extrem de confortabilă. Cei suficient de norocoși să conducă mașini de lux, precum Porsche, Maserati și Rolls-Royce (pentru a numi câteva), vor ști că deținerea unei „bijuterii pe roți” este văzută un simbol al statutului social. Dar ce țări au mai multe mașini de lux pe drumuri decât altele?

Top 25 de țări cu cea mai mare densitate de mașini de lux

Jurnaliștii de la Confused au analizat densitatea mașinilor de lux în 59 de țări din întreaga lume, comparând ultimii patru ani de date privind vânzările de autoturisme din fiecare țară. Din aceasta, au reușit să afle țările cu cea mai mare densitate de mașini de lux.

Cine ocupă un loc fruntaș în această listă

Dacă vrei să vizitezi capitala mondială a mașinilor de lux, mergi în Luxemburg. Țara are o populație de peste 630.000 de persoane. Cu 48.584 de mașini de lux vândute în țară între anii 2016 și 2020, acesta este echivalentul a doar 13 persoane pentru fiecare autovehicul scump, fiind cea mai mare densitate dintre toate țările analizate.

Țara vecină Belgia s-a clasat pe locul doi, cu 31 de persoane care dețin un bolid cu mulți cai putere. Pe locul trei se află Germania, cu 32 de proprietari auto de lux și aproape 2,6 milioane de mașini scumpe vândute în ultimii patru ani.

Elveția se află pe poziția a patra, cu 34 de posesori de autoturisme scumpe. Cu 148.588 de vânzări de autovehicule prețioase, pe parcursul a patru ani, și o populație de peste 5,4 milioane de locuitori, Norvegia se află pe locul cinci, cu 36 de persoane pentru fiecare mașină.

Cea mai accesibilă țară pentru a-ți completa parcul auto

Australia este cea mai accesibilă țară pentru a-ți completa parcul auto, așa că poate că nu este surprinzător faptul că țara se află în topul celor 10 țări cu cele mai multe mașini de lux.

Pe locul șapte se află Regatul Unit – a doua țară ca mărime în top zece, cu o populație de 67.886.011. Cu peste 1,7 milioane de mașini de lux vândute, se crede că există 40 de persoane pentru fiecare autoturism.

Țările care încheie topul celor mai multe mașini de lux

Austria se află pe locul opt, cu 191.608 vânzări totale de vehicule de lux în ultimii patru ani, în timp ce locul nouă este ocupat de Suedia, cu 48 de persoane per mașină de lux. Suedia are o populație de aproape 10,1 milioane de locuitori și peste 210.000 de vânzări auto, clasându-se ca una dintre țările cu cea mai mare densitate de mașini de lux din lume. În cele din urmă, Canada încheie topul celor 10 țări cu cea mai mare densitate de mașini de lux, având 53 de persoane per autoturism.

Cine ocupă pozițiile 26-59

Pe pozițiile 26-59 se află unele dintre cele mai mari țări din lume, inclusiv China și Rusia. Deloc surprinzător, cu o populație de peste 1,4 miliarde, China a avut al doilea cel mai mare număr de vânzări de mașini de lux, cu aproape 3,3 milioane în patru ani. Țara este învinsă doar de SUA, cu puțin peste 5,17 milioane. Cu toate acestea, ca urmare a numărului său mare de populație, se estimează că există aproximativ 436 de persoane care dețin o mașină de lux în China, ocupând locul 42. Rusia se află pe locul 39, cu o populație de aproape 146 de milioane și 482.737 de mașini de lux, ceea ce înseamnă 302 de persoane pentru fiecare bolid scump.

România este și ea inclusă

Irakul s-a clasat drept țara cu cea mai mică densitate de mașini de lux, dintre toate țările analizate. A avut vânzări auto totale sub 2.000 de bucăți. Indonezia, Argentina, Brazilia și Kazahstanul alcătuiesc cele cinci țări cu cele mai puține autoturisme scumpe mașini de lux.

Pe lângă explorarea țărilor cu cele mai multe bijuterii auto, jurnaliștii au vrut să afle și cum a diferit costul unei mașini de lux în țările din întreaga lume. Astfel, din cercetări reiese că în Vietnam este cel mai puțin accesibil cumpărarea unei mașini de lux. Thailanda, Columbia, Argentina și Belarus alcătuiesc primele cinci țări cel mai puțin accesibile pentru cumpărarea unei mașini de lux, toate cu salarii medii anuale sub 5.000 de lire sterline și costul unei mașini de lux care ajunge până la 522.500 de lire sterline. În acest clasament, România ocupă locul 14, scrie Confused.