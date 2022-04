Topul țărilor care au adoptat pisici în pandemie. Ce loc surprinzător ocupă România

România se află în topul țărilor care au adoptat pisici în pandemie. Aproape jumătate dintre familiile din țara noastră care aveau o pisică înainte de criza medicală, au adoptat încă una.

România se află pe locul doi în topul statelor cu cele mai multe pisici adoptate, pe locul întâi fiind Ungaria. De asemenea, 10% dintre români au adoptat o pisică de la începutul pandemiei și până în prezent, potrivit unui raport Ipsos realizat pentru Mars Petcare.

Raportul a fost realizat în opt țări pe un eșantion total de 8.028 de respondenți în perioada martie 2020 – februarie 2021 și alți 8.088 de respondenți din martie 2021. Dintre aceștia, 1.061, respectiv 1.100 sunt din România. Țările în care a fost realizat raportul sunt: Austria, Belgia, Suedia, Spania, Italia, România și Ungaria.

Țara noastră a ajuns una dintre țările din Uniunea Europeană cu cele mai multe noi adopții de pisici. Datele arată o creștere de 12% în perioada martie 2020 – februarie 2021 și cu 13,6% din martie anul trecut.

Pandemia și izolarea i-a făcut pe români să adopte animale pentru că se simțeau singuri, iar alții de dragul copiilor, pentru a avea un partener de joacă. Pe lângă pisici, cele mai căutate animale au fost câinii și papagalii.

„În vară, când am stat în casă mai mult timp și nu am avut ce face, m-am gândit să adopt un cățel. Am venit aici, am văzut un cățeluș frumos și l-am adoptat”, a spus un tânăr care a adoptat un cățel la începutul pandemiei.