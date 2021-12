Top muzical Spotify 2021. Care au cele mai ascultate piese din lume în acest an

Cum arată topul muzical Spotify pentru anul 2021? Ce au ascultat oamenii anul acesta? Nu te-ai fi așteptat ca unele piese să fie în preferințele tuturor din lume din acest an. Ce melodie se bucură de locul 1?

Top Spotify 2021: cele mai ascultate melodii din lume

Muzica ne însoțește pe cei mai mulți zi de zi, indiferent de ce activitate am face. Totul este mai plin de culoare dacă există un fundal sonor care să se potrivească stilului nostru sau conjuncturii în care ne află ori stării de spirit pe care o avem într-un moment anume.

Muzica nu doar ne face să nu ne simțim singuri, ne oferă căldură, dar are și beneficii surprinzătoare asupra psihicului uman. Poate nu mulți știu, dar muzica accelerează leziunile nautonale.

Un alt studiu a demonstrat că ea reduce durerea și crește mobilitatea celor care suferă de: fibromialgie, afecțiune cronică ce evoluează rapid. În timpul acesta, se eliberează endorfine care ameliorează în mare parte simptomele acestei boli.

Mai mult decât atât, dacă ai obiceiul de a asculta muzică în timp ce îți propui să dormi, află că are un aport imens la calitatea somnului. Ea este recomandată în special pentru bebelușii care se află încă în burtică, dar și în primele luni de viață.

Care a fost albumul anului?

Cum muzica ne unește, Spotify a adus în prim-plan gusturile tuturor la un loc. Conform platformei în cauză, muzica lui Bad Bunny a fost pe placul majorității, la nivel global, pe serviciul de streaming Spotify.

Muzica lui Bad Bunny a avut mai bine de 9.1 milioane de accesări anul acesta, urmat de cântăreața americană Taylor Swift, grupul K-pop BTS, Drake și Justin Bieber. Cel mai iubit cântec la nivel global în anul în curs a fost „Drivers Licence” al Oliviei Rodrigo, cu peste 1,1 miliarde de accesări.

Pe locurile 2 și 3 s-au clasat: „Montero (Call Me By Your Name)” – Lil Nas X şi „Stay” – Kid Laroi cu Justin Bieber. Cântecele sunt urmate de „good 4 u” – Olivia Rodrigo şi „Levitating (feat. DaBaby)” – Dua Lipa.

De asemenea, cel mai bun album al anului 2021 a fost „Sour” – Olivia Rodrigo, urmat de „Future Nostalgia” – Dua Lipa, „Justice” – Justin Bieber, „=” al lui Ed Sheeran şi de „Planet Her” al cântăreţei Doja Cat.

În timpul acesta, cel mai popular podcast a fost The Joe Rogan Experience”, urmat de „Call Her Daddy” şi „Crime Junkie”. Topul arată că gusturile nu se discută, iar majoritatea au ales muzica ce se aude des la radio.