Top 8 vedete din România bătute de iubiții lor. Scene dramatice cu celebritățile arse cu țigara sau lovite cu bestialitate

Și-au jurat iubire și loialitate, dar poveștile lor au sfârșit sub o ploaie de pumni și palme. Arse cu țigara, taiate cu lama sau pur și simplu snopite în bătaie, asta au ajuns să trăiască unele vedete din showbiz-ul românesc. Pare-se că acest coșmar, în care cele despre care se spune că „nu trebuie atinse nici măcar cu o floare“, dar care, în realitate, sunt deseori agresate, dacă nu chiar maltratate de partenerii lor, nu se va termina prea curând. Ultimul incident de acest fel a avut loc chiar ieri, când Alex Bodi a bătut-o pe Bianca Drăgușanu în așa fel încât nu se mai putea ține pe picioare. Mai multe informații despre acest val de violențe, în continuare.

Top 8 vedete din România bătute de iubiții lor

În ultimii ani, România se confruntă cu un val de violență extremă îndreptat asupra femeilor. Și când spunem femei nu ne referim doar la acele cazuri care există, dar despre care poate că nu vom afla vreodată, ci și la cele care se desfășoară în spațiul public, sub nasul autorităților, care spun că încearcă să stopeze acest fenomen. Ieri, victimă a fost, din nou, partenera omului de afaceri, Alex Bodi.

1. Bianca Drăgușanu, ruptă cu bătaia de Bodi

Ieri, frumoasa blondină a trecut prin niște momente greu de imaginat. Când totul părea să meargă, în sfârșit, bine între ea și omul de afaceri din Mediaș, au apărut imaginile care au șocat audiența. Cu un ochi tumefiat, fața umflată și ținându-se de abdomen, Bianca Drăgușanu reușea cu greu, și cu ajutorul lui Bodi, să iasă din bolidul acestuia.

Vizibil răvăşită şi supărată, vedeta a intrat în vila din Pipera fără a încerca să se ascundă de camerele de filmat. Până la momentul transmiterii acestei știri, Bianca nu a făcut nicio declarație în legătură cu incidentul violent.

După cele săvâșite ieri, Alex Bodi și-a închis contul de Instagram, unde internauții l-au jignit ca la ușa cortului, spunându-i că locul lui este în pușcărie și nu pe stradă.

„Să îți fie rușine, că și tu ai două fetițe și nu ți-ar plăcea să le vezi rupte în bătaie, cum ai făcut tu cu Bianca. Dar, Dumnezeu nu doarme, așa o să îți ajute și ție“; „Dacă e adevărat că lovești o femeie și mai ales una de 30 de kg, ești un nimic“; „Cât de fericiți arătați în poze, păcat că realitatea e alta… Cum ai putut să o bați în halul acela?“; „Criminalule! Asta ți-ai pus în cap… să o omori? Dacă deschide gura Bianca și spune pe media cu ce te ocupi, înfunzi pușcăria. Fraților, omul ăsta este un infractor, un criminal“, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor revoltați ai Biancăi.

2. Dana Războiu, bătută de bărbații din viața ei

De-a lungul vieții, Dana Războiu a trecut prin mai multe traume, după ce a fost lovită de mai multe ori de bărbații din viața ei, unul dintre ei fiind chiar tatăl vedetei.

„Părinții se certau, bătaia era ceva uzual… Mama îi spunea tatălui meu să nu mă mai lovească în cap ca să nu mă tâmpească. Genul de familie din care vrei să fugi. Într-un fel m-a ajutat asta pentru că am așteptat să fac 18 ani ca să plec de acasă. Nu e plăcut pentru că asta lasă traume“, povestea fosta știristă de la TVR.

De parcă asta nu ar fi fost de ajuns, vedeta a fost și victima primului soț, Ovidiu Brânzan, fost ministru al Sănătăţii.

„Subsemnata Războiu Dana susţin că în seara zilei de luni, 25.07.2005, am fost agresata fizic de soţul meu, Branzan Ovidiu. Menţionez că acesta m-a lovit de mai multe ori cu pumnii şi picioarele“, a asta a scris aceasta în plângerea făcută la Poliţie.

3. Alexandra Stan, desfigurată de iubitul impresar

În urmă cu șase ani, îndrăgita cântăreața Alexandra Stan trecea prin momente cumplite din cauza impresarului Marcel Prodan, care îi era și iubit. Atunci, artista a ajuns la spital plină de vânătăi și cu ochiul umflat, după ce a fost găsită de un echipaj al Serviciului Poliției Rutiere pe marginea unui drum național din Constanța.

„A început să mă înjure şi să dea în mine. Ţin minte doar că eram ca un câine bătut şi am încercat să fug, cred că avea 80 la oră şi am tras de volan, am încercat să trag frâna de mână. Am vrut să cobor din maşină pentru că eram deja plină de sânge. Eram în dreapta şi tot îmi dădea cu pumnul. Când a oprit maşina, am coborât şi am alergat pe mijlocul străzii. Norocul meu cel mai mare a fost că a trecut o maşină de poliţie şi m-a văzut că eram disperată. Marcel şi-a dat seama ce a făcut şi a încercat să mă împace. M-am dus cu poliţia, m-au dus la spital la urgenţă“, mărturisea, atunci, Alexandra Stan.

Vedeta l-a dat în judecată pe bătăuș, care a fost condamnat la a șapte luni de închisoare cu suspendare și plata a 25.000 de euro, daune morale.

4. Daniela Crudu, bătută până a ajuns la Urgențe

Gelozia nu făcut casă bună cu iubirea în cazul Danielei Crudu, care a fost bătută atât de rău de iubitul croat, Sego Dubravko, încât a avut nevoie de îngrijiri medicale. Bărbatul s-a năpustit cu pumnii și palmele asupra ei, iar în ultima loviturilor primite diva s-a ales cu nasul fisurat și cu mai multe contuzii la nivelul feței.

Despre iubiții din viața brunetei s-a scris mult, mai ales că cel despre care am amintit nu a fost singurul care și-a permis să o lovească. „Cruduța“ a fost chiar arsă cu țigara pe față de către Mihai Costea, alias Nilă, un alt fost al vedetei.

Scene dramatice cu celebrități agresate

5. Andreea Spătaru, trasă de păr şi înjurată în plină stradă

Andreea Spătaru, prima asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani“, a avut și ea parte de poveşti de dragoste care s-au lăsat cu bătăi şi înjurături în plină stradă.

Acum mai bine de 8 ani de zile, Ion Boschet devenea celebru după ce a păruit-o pe fosta vedetă Playboy în văzul tuturor, chiar în apropierea blocului în care locuia acesta. Incidentul vionet s-a sfârşit abia când la faţa locului au ajuns polițiștii, alertați de către vecini. Cu toate acestea, fosta asistentă TV nu a făcut decât să-i ia apărarea.

„El mă iubește foarte tare și de asta a reacționat așa violent, dar el nu e omul pe care-l vedeți în acele poze“, susținea ea.

6. Ioana Filimon, bătută și pusă la aceeași masă cu amanta

Ioana Filimon, fosta „Miss România“, reușea să se întoarcă în țară anul trecut, după ce ar fi scăpat din strânsoarea iubitului turc, care ar fi și sechestrat-o.

Ieri, manechinul și-a făcut curaj să vorbească despre bătăile pe care le-a încasat de la bărbat, amintind și despre un incident în care acesta a umilit-o de-a dreptul, punând-o la aceeași masă cu amanta lui.

„Nu accept ca un bărbat să agreseze o femeie, dar și eu am avut parte de asta. Eu nu am reacționat că nu am conștientizat că mi se întâmplă mie. El nu a avut niciodată un motiv întemeiat. O femeie nu merită să fie bătută sau agresată verbal. Pe lângă că mă înșela, m-a pus și cu acea femeie la masa. Eu nu știam. (…) Nu am povestit nimănui de bătaie. Foarte puține persoane din viața mea știu, pentru că mi-era teamă să fiu judecată. Am curajul să recunosc, însă foarte puține persoane știu toate detaliile. Am avut și vânătăi și am avut nevoie și de îngrijiri medicale, din păcate“, a mărturisit, ieri, Ioana Filimon, în cadrul unei emisiuni TV.

7. Roxen, șantajată și lovită de iubit

Roxen, reprezentanta României la Eurovision, a gustat și ea din amarul unei relații toxice, fiind șantajată, abuzată emoțional și chiar lovită de tânărul căruia i-a fost alături, dar la care nu mai ia în calcul să se întoarcă.

„Nu, nu îmi doresc o împăcare cu fostul meu prieten, nu îmi doresc să–mi retrag plângerea pe care am făcut-o în momentul în care am fost șantajată, abuzată emoțional și lovită. Nu aș avea de ce să fac asta, chiar dacă am fost șantajată în continuare, și după depunerea plângerii. Cred că este foarte important ca orice persoană care trece printr-un astfel de episod să ia masuri, să aibă curajul să spună «stop» și să nu se lase doborâtă de eventuale șantaje sau manipulări“, a scris artista pe Facebook.

8. Brigitte Pastramă, bătută în parcare

Ultima dar nu cea din urmă este Brigitte Pastramă, una dintre vedetele din showbiz-ul românesc pentru care bătaia nu mai reprezintă un incident, o greșeală, o scăpare sau o noutate.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a revenit zilele trcute în atenția presei, după ce au apărut imagini în care era agresată de actualul partener, Florin Pastramă, într-o parcare. De altfel, nu este prima dată când Brigitte ia vina asupra ei, situația fiind similară cu cea a bătăii din shaormerie.

„Ce s-a întâmplat, așa este când te iubești prea mult,toate chestiile încep de la condus. Nu-mi place că ia viteze prea multe, eu comentez de fiecare dată când conduce, când face parcări cu spatele le fac eu. Era să lovească o mașină și m-am enervat că era să lovească mașina și tocmai ce am reparat-o și n-am mai vrut să o mai lovesc încă o dată, abia ce am făcut-o și s-a enervat și asta s-a întâmplat“, a explicat vedeta.

