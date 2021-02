Top 5 legume pentru slăbit rapid. De ce sunt cele mai eficiente

E adevărat că te îngrași atunci când numărul de calorii pe care îl consumi este mai mare decât numărul de calorii pe care îl arzi. Dar există alimente pe care te poți baza în lupta cu kilogramele în plus, conțin puține calorii și țin în frâu senzația de foame. În plus, ele pot să și împiedice nevoia de a consuma anumite gustări nesănătoase. Iată, așadar, top 5 alimente pentru slăbit.

Top 5 legume pentru slăbit rapid

Broccoli

Acest aliment are zeci de substanțe nutritive, dar și niveluri ridicate de vitaminele C și A, acid folic și calciu. Are un conținut mare de fibre, implicând un consum ridicat de energie în timpul digestiei. Broccoli este deci ideal pentru cei care vor să slăbească, având și un puternic efect antioxidant.

2. Sparanghelul

Sparanghelul conține o substanță chimică alcalină care se numește asparagină. Ea ajută eficient la descompunerea grăsimii, stimulând funcția renală și îmbunătățind procesul circulator general. Sparanghelul mai distruge și acidul oxalic care lipește grăsimea de celule și permite eliminarea ei din sistem, înainte să se stocheze în organism.

3. Varza de Bruxelles

Se știe că grăsimea abdominală este una periculoasă, crescând riscul apariției bolilor cardiovasculare, a AVC-ului, a diabetului de tip 2, osteoporozei, Alzheimerului, cancerului colorectal și a hipertensiunii. Dar ea se poate elimina dacă introduci în alimentație varza de Bruxelles.

Varza de Bruxelles are multe substanțe care ard grăsimile, vitamina C, fibre. Ea mai are, de asemenea, și o combinație de minerale care stimulează glandele să eliberze hormoni ce au rolul de a curăța grăsimea din celule. Astfel că legumele cu frunze verzi încurajează, de fapt, funcția rinichilor, contribuind la eliminarea grăsimilor din organism.

4. Morcovul

Nuanța portocalie a morcovilor este dată de caroten, care este o formă de vitamina A ce declanșează o reacție de fluidizare a grăsimii în organism. Când ajunge în intestine, acest caroten se transformă în vitamna A și stimulează metabolismul, și contribuie la arderea grăsimii.

5. Roșiile

Da, ați înțeles bine, roșiile au și ele un număr scăzut de calorii. O roșie de dimensiuni medii are numai 33 de calorii. Deci acest aliment luptă cu succes împotriva kilogramelor în plus. Roșiile mai sunt bogate și în antioxidanți, au vitamine, minerale care detoxifiză organismul și activează metabolismul pentru a arde grăsimile. În lupta cu kilogramele în plus, te mai poți baza și pe fasole, ciuperci și ardei iute. Așadar, pentru a-ți recăpăta silueta de vis, nu uita să introduci în dieta ta aceste alimente care te vor ajuta!