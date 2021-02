Top 3 alimente care ne-au păcălit până acum. De ce sunt dăunătoare

Sunt alimente despre care credeai că sunt sănătoase, însă la o analiză amănunțită ai putea să descoperi că nu sunt chiar așa precum credeai tu. Din această categorie fac parte și: siropul de agave, folosit ca înlocuitor al zahărului, ulei de cocos, ca înlocuitor pentru floarea soarelui sau sucurile stoarse din fructe și legume, ca alternativă pentru cele carbogazoase.

Top 3 alimente care ne-au păcălit până acum

Chiar dacă o linguriță de sirop de agave ar putea fi mai sănătoasă decât câteva lngurițe de zahăr alb, rafinat, siropul de gave nu este decât un îndulcitor natural ce conține o mare cantitate de calorii goale. Acest fapt se aplică și în cazul uleiului de nucă de cocos, despre care mult timp s-a creut că are beneficii pentru sănătate. Însă, cu toate acestea, studii recente au indicat faotul că uleiul de cocos este bogat în grăsimi saturate, fiind la fel de dăunător precum baconul, uleiul de palmier sau untul. De ce? Pentru că are un aport caloric mare și nu are nutrienți.

Cât despre fresh-urile de fructe sau legume, ele încă sunt considerate a fi extrem de benefice pentu organism. Însă, prin procesul de stoarcere, se elimină o mare parte din fibre, adică exact din substanțele nutritive, rămânând fructoza, adică zahărul. Iar vorbim și aici despre niște calorii goale.

Mâncați fructele proaspete, în stare pură

Pe de altă parte, fructele proaspete, consumate ca atare au un conținut ridicat de fibre, antioxidanți și alți nutrienți. De altfel, sunt studii care atestă faptul că fructele consumate întregi oferă organismului cele mai multe beneficii, prevenind bolile cardiace, accidentele vasculare cerebrale și anumite tipuri de cancer.

Fibrele nu trebuie să se piardă deci, pentru că au un rol deosebit în organism. Ele ajută în procesul de digestie, mențin nivelul de zahăr din sânge la nivel de echilibru, reduc colesterolul și mențin senzația de sațietate pentru o perioadă îndelungată. Atunci când alegi, spre exemplu, varianta unui smoothie, trebuie să știi că vei avea parte de mai multe calorii decât decât dacă ai mânca unul sau două fructe întregi.

În ce privește sucurile de fructe, consumându-le zilnic, se măresc șansele de diabet cu 21%, iar explicația ar fi creșterile nivelulu zahărului din sânge ce pot fi cauzate de zaharurile concentrate din sucuri.

Așadar, o mai mare informare asupra fiecărui produs te poate ajuta să nu cazi în capcane. Analizând informațiile nutriționale, raportul dintre numărul de calorii și cel de proteine, fibre sau grăsimi, vei putea să faci alegeri mai bune pentru organismul tău.