Top 3 alimente pe care nutriționiștii nu le recomandă deloc. Românii le consumă des, din păcate

Oamenii pot comite anumite greșeli, atunci când apelează la tot felul de trucuri și consumă tot felul de alimente, pentru a încerca să-și păstreze silueta. Specialiștii în nutriție atrag atenția asupra unor anumite produse de care este recomandat să te ferești. Care este clasamentul.

Cele trei alimente de care trebuie să te ferești, dacă vrei să slăbești

De cele mai multe ori când ne decidem să intrăm la regim, putem face anumite greșeli ce ne pot costa scump. Specialiștii în nutriție atrag atenția asupra unor alimente pe care nu este recomandat să le consumăm în exces.

Orezul expandat

Acest aliment a căpătat o popularitate fantastică în ultimii cinci ani de zile, fiind nelipsit de pe rafturile tuturor magazinelor și supermarketurilor din țară. Cu toate acestea, orezul expandat nu este recomandat de către nutriționiști, dintr-un motiv extrem de simplu.

Deși este consideat o alternativă sănătoasă, cu puține calorii, menită să înlocuiască, fără probleme, painea sau alte gustări, orezul expandat are un indice glicemic ridicat de 91 (glucoza in stare pura are indice glicemic 100), ceea ce poate provoca anumite probleme de sănătate.

Dressing dietetic pentru salată

Cu siguranță ți s-a întâmplat, măcar o dată, să dorești să adaugi un anumit sos peste o salată și să optezi pentru un dressing slab în calorii.

În general, dressingurile clasice pentru salată sunt sănătoase pentru organism. Oțetul echilibrează nivelul de zahăr din sange, iar uleiul este bogat în acizi grasi și antioxidanti.

Cu toate acestea, specialiștii în nutriție nu te sfătuiesc să apelezi la sosurile dietetice, deoarece aceste dressinguri conțin sirop de porumb bogat în fructoză, precum și numeroși agenți de emulsionare.

Cereale îmbogățite

Cerealele sunt extrem de sățioase și sănătoase. Pot fi consumate, cu succes, la primele ore ale dimineții, ca un mic dejun copios.

Pe de altă parte, cerealele îmbogățite nu trebuie consumate în exces, indiferent dacă ar conține mai multe minerale, fier sau vitamine. Explicația specialiștilor este foarte simplă.

Conform nutriționiștilor, cerealele îmbogățite trec printr-un proces prin care primesc vitaminele și mineralele pe care le contineau, care ar fi fost distruse în timpul procesării și rafinării.

Din acest motiv, sfatul medicilor este să consumi cerealele în starea lor naturală, cu sau fără lapte, miere și alte alimente.

