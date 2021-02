Artista care s-a viralizat cu decolteul ei. Explicația bizară din spatele acestei poze

Lumea din ziua de astăzi s-a schimbat foarte mult, iar mentalitatea oamenilor a devenit mai deschisă la provocări și lipsită de prejudecăți. Cine este artista care s-a viralizat cu decolteul ei. Explicația bizară din spatele acestor fotografii care au făcut înconjurul Terrei. Cine este frumoasa pictoriță care nu se rușinează cu felul în care arată.

O artistă de 24 de ani luptă împotriva prejudecăților și pentru eliberarea complexelor femeilor din toată lumea prin fotografiile îndrăznețe pe care le afișează public. Esther Calixte-Bea este o frumoasă pictoriță de culoare din Canada care se confruntă cu o afecțiune foarte rară. Tânăra suferă de hirsutism, care presupune creşterea anormală de păr pe faţă, corp şi pe membre din cauza unor tulburări endocrine. Cu alte cuvinte, artista are păr pe piept și la subraț mai mult decât majoritatea femeilor dar nu se rușinează cu acest lucru.

Din contră, Esther Calixte-Bea a hotărât să-și poarte pilozitatea corporală cu mândrie, afișând-o în fotografii și portrete, pentru a da un exemplu femeilor care suferă de aceeași problemă, arătându-le că fiecare femeie este frumoasă în felul ei și nu trebuie să se ascundă în spatele prejudecăților oamenilor din jurul lor, din cauza cărora ajung să aibă complexe care să le bântuie.

Artista de 24 de ani se confruntă cu această problemă de când avea frageda vârstă de 11 ani și a încercat toate metodele posibile pentru a îndepărta părul nedorit de pe piept, de la lame de ras la epilat cu ceară. În ciuda eforturilor sale din adolescență, părul a început să-i crească sub piele, provocându-i cicatrici care i-au făcut mai mult rău. Cu timpul, pictorița din Canada și-a îmbrățișat aspectul fizic și a încercat să privească lucrurile cu optimism, încurajând și alte femei care suferă de aceeași anomalie să se accepte așa cum sunt.

Frumoasa pictoriță susține că primește foarte multe mesaje de la femei care se confruntă cu aceeași problemă și care o felicită pentru curajul pe care îl are în a se expune.

„În adolescenţă, am suferit de depresie şi am avut gânduri suicidale. Atunci eram disperată şi dacă-mi ieşeau două fire de păr de pe sub bluză. Totul a durat până în vara lui 2019, când am decis că ajunge! Şi mi-am lăsat părul liber pe corp. Este cea mai bună decizie pe care am luat-o. Acum mă simt mai sexy şi mai confortabil în propria piele!”, a completat artista pentru sursa citată.