Tocmai când era în culmea fericirii, Alina Pușcaș a făcut anunțul: “S-a destrămat”

Vedeta de la Antena 1 a avut parte de un mare ghinion și, deși era în culmea fericirii și abia stabilise mai bine detaliile nunții sale de lux. Alina Pușcaș s-a văzut nevoită să facă anunțul și a dat mai multe detalii, când a acordat de curând un interviu. Frumoasa prezentatoare TV este mămica a trei copii, iar în urmă cu o lună a mers alături de partenerul său de viață, Mihai Stoenescu, în fața ofițerului Stării Civile.

Prezentatoarea de la Te Cunosc de Undeva a dezvăluit de curând că nunta ei și a medicului stomatolog alături de care are trei copii va avea loc în Grecia, dar și că până de curând avea planuri foarte frumoase și pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Alina Pușcaș și soțul ei ar fi trebuit să se îndrepte spre Statele Unite ale Amercii, pentru o vacanță pe cinste la câțiva prieteni din Miami. Totodată, copiii acesteia ar fi rămas în grija bunicilor, dar și a bonei lor.

„Suntem în plop, pentru că aveam niște gânduri năstrușnice să plecăm imediat după Crăciun. Am fi vrut să plecăm în Miami, pentru că nu am fost nici eu, nici Mihai. Știam niște prieteni care voiau să facă asta. Și am vrut să ne facem un mic grup și să plecăm împreună. Și, până la urmă, s-a destrămat acest grup și nu se mai merge. S-au răzgândit mulți și acei prieteni vor să sărbătorească Revelionul la schi și atunci ne-au stricat planurile cu Miami”, a povestit Alina Pușcaș, potrivit libertatea.ro.