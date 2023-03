‘Toate mi-au fost furate, de ce îți bați joc?’ Mesajul tulburător al tatălui care s-a sinucis după ce și-a spânzurat copilul

În weekend-ul care tocmai s-a încheiat, din județul Alba au venit informații dramatice despre un bărbat care a luat decizia să se sinucidă, dar nu înainte de a-și ucide propriul copil. Conform datelor, acesta avea să posteze pe rețelele de socializare mesaje care aveau ca substrat reproșurile aduse fostei sale partenere, iar finalul acestui episod avea să fie descoperit de polițiștii din județul Alba, tatăl s-a sinucis după ce și-a spânzurat copilul.

Nu de puține ori în viața unui om apar problemele, fie personale, fie la serviciu, dar din lipsa unui echilibru și a unor frustrări, apar decizii dramatice. Este și cazul unui tânăr din județul Alba, despărțit de fosta parteneră cu care avea un copil, și care a decis să facă gestul de a se sinucide, dar tragedia este cu totul alta. Așa cum au relatat polițiștii din județul Alba, acesta a decis să-și ucidă propriul copil.

Mesajele postate de acesta pe rețelele de socializare, spun psihologii, ar fi fost de fapt semne ale unei decizii extrem pe care, în cele din urmă, tânărul a și luat-o. Despărțit de partenera sa, bărbatul era revoltat la modul în care acesta aflase că fiul său este în compania unui nou bărbat din viața fostei concubine:

În textul publicat de acesta, recunoaște greșelile făcute în trecut care au dus la ruptura celor doi și depărtarea sa de copil, spunând că „Am construit familia aceasta din nimic dorind să ofer o viaţă mai bună de familie băiatului meu decât am avut eu şi toate astea mi-au fost furate.”:

„Daaaa, mi-am pierdut familia. Am construit familia aceasta din nimic dorind să ofer o viaţă mai bună de familie băiatului meu decât am avut eu şi toate astea mi-au fost furate. Deşi am greşit în trecut lucrez la mine de 7-8 luni pentru a schimba la mine ce cred că am făcut greşit în familie, alegerile mele greşite.

Experienţa în familie a fost cel mai plăcut sentiment trăit vreodată, până când mi s-a furat posibilitatea să văd băiatul cum creşte şi se dezvoltă, mi s-a furat primul Crăciun al lui D. care puteam să îl petrec în familie, să petrec ziua mea de naştere de când s-a născut el în familie, revelionul, ziua lui de naştere şi botezul băiatului de care nu am ştiut şi nu am fost invitat pentru a nu îl ofensa pe A. care a manipulat-o pe fata asta în nevoie să îi fie naş. Pentru ce? Pentru un telefon nou, un rotobil, câţiva lei şi câteva plimbări cu maşina de către A. şi C. C. care doreau să se răzbune pe mine? Acei oameni te-au plătit că să minţi?”, mai scrie bărbatul de 27 de ani.