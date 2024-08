Toată lumea îl știe pe Marcel Ciolacu, însă nu și pe femeia puternică din spatele lui. Cum arată Roxana, mama copilului său

Marcel Ciolacu este un nume foarte cunoscut în România. A fost reales sâmbătă în fruntea Partidului Social Democrat și a fost nominalizat să fie candidatul partidului la alegerile prezidențiale de anul acesta. Puțini o cunosc însă pe femeia care i-a fost parteneră în ultimii 20 de ani și alături de care a înregistrat cele mai importante momente din cariera sa politică.

Cine este Roxana Ciolacu, femeia puternică din spatele președintelui PSD

Puțini români o cunosc pe Roxana Ciolacu, partenera de viață a premierului Marcel Ciolacu. Politicianul este foarte discret atunci când vine vorba de viața sa privată, iar soția sa pare că este și mai discretă decât el. Cei doi nu s-au afișat niciodată împreună, mai ales de când Marcel Ciolacu a fost desemnat președinte al PSD,

Roxana Ciolacu a ales să rămână în Buzău, iar premierul merge acasă ori de câte ori poate. Cei doi au împreună un fiu, pe Filip, și el foarte discret, la fel ca părinții săi. Roxana Ciolacu are funcția de director al unei afaceri de familie, SC Lucia COM 94 SRL, este licențiată în Chimie, inginer fiind profesia sa de bază. În cadrul unui interviu, Marcel Ciolacu spunea că Roxana Ciolacu nici nu are în plan vreodată să se mute în București. Drept urmare, el este nevoit să facă naveta până în Buzău și se simte rușinat de faptul că ajunge tot mai rar acasă.

”Se mai enervează”

Atunci când se află acasă, Marcel Ciolacu recunoaște că, deși încearcă să se relaxeze, se desprinde cu greu de muncă, stând mai mereu cu mâna pe telefon. Acest fapt o enervează foarte mult pe soția sa, care îi atrage atenția că nu procedează bine.

”Spre ruşinea mea ajung din ce în ce mai rar acasă. Cred că ăsta este marele incovenient al politicii şi al vieţii noastre. Ea nu doreşte să vină la Bucureşti (…) Canapeaua din sufragerie, stabilim ce vedem pe Netflix, eu continui pe telefon tot ce am de răspuns. Se mai enervează şi mă roagă să mai las telefonul să şi comunicăm. Într-una dintre zilele din weekend când ajung acasă, am nişte prieteni foarte apropiaţi cu care ne vedem”, declara Marcel Ciolacu într-un interviu.

Filip Ciolacu, fiul premierului României, este student la Medicină, situație de care Marcel Ciolacu este mândru și speră ca Filip să profeseze în țara natală, în condițiile în care foarte mulți medici aleg să lucreze peste hotare.

” (…) Îi urez să-și îndeplinească visul de a deveni un medic foarte bun care să muncească aici, în țară, fiindcă știu că vrea să-și ajute cât mai mult semenii (….), scria pe Marcel Ciolacu pe Facebook, de ziua fiului lui.

Chiar dacă i-a fost alături lui Marcel Ciolacu în ultimii 20 de ani și au un fiu împreună, gurile rele spun că relația la distanță și-ar fi spus cuvântul, iar cei doi parteneri ar fi divorțat la notariat, în cel mai mare secret posibil.

Sâmbătă, 24 august, Marcel Ciolacu a fost desemnat candidatul PSD la alegerile prezidențiale care vor avea loc în această toamnă. Acesta a primit 2.257 de voturi „pentru”, 4 voturi „contra” și 3 „abțineri”. În ceea ce privește funcția de președinte al partidului și noua echipă, Marcel Ciolacu a primit 2.256 de voturi „pentru”, 6 „contra” și 5 „abțineri”.