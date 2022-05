TJ Miles și Nedelcu s-au înjurat la Survivor România. Cei doi Tigrii, la un pas de bătaie VIDEO

Concurenții din echipa Tigrilor, de la Survivor sunt pe un butoi de pulbere. TJ Miles și Alex Nedelcu au fost la un pas de a se lua la bătaie, în ediția din 8 mai.

Sunt probleme vizibile între Nedelcu și TJ Miles, iar în relația acestora nu se poate discuta nici măcar despre valorile unui coechipier. Concurenții de la Survivor România au discuții în contradictoriu din ce în ce mai acide, iar în ediția din 8 mai 2022 au fost la un pas să treacă peste faptul că sunt filmați și să se ia la bătaie.

Lui Nedelcu i-au sărit nervii din cauza atitudinii lui TJ Miles în momentul în care fiecare venea cu soluții despre ce trebuie să facă pe traseu pentru a câștiga.

”Mă enervezi, bro! Ești incredibil”, spune TJ Miles, potrivit Stirile ProTV.

Tiktokerul i-a spus lui Nedelcu că are comportament de fetiță, moment în care fostul fotbalist nu a mai putut să se abțină. Acesta a zis la rândul său că TJ că este cel mai mare ”fătălău” pe care l-a întâlnit vreodată.

După aceea, cei doi au început cu înjurii, de la care era să degenereze într-o adevărată bătaie.

În urmă cu o săptămână TJ Miles a fost votat de grup, chiar și de Mari colegă cu l și în fostul trib al Faimoșilor.

„Mă aşteptam la orice. Nu pot să spun că nu mă aşteptam, din cauză că, la Jocul de Imunitate, nu am adus punct şi e posibil ca aia să fi influenţat. Şi chiar dacă aduceam punct, tot mă aşteptam, că nu sunt de neatins. E cel mai rău timp să pleci acasă, la momentul ăsta. Dacă aş putea să le spun ceva celor de acasă este că evoluţia mea nu a ajuns la potenţialul care trebuie să fie. Încă mai am de învăţat, mai am de arătat ce pot să fac aici şi-mi doresc foarte mult să stau să găsesc soluţia la problemă şi să găsim un mod să-i batem pe Vulturii ăştia, care ne iau pe sus şi urăsc când ei dansează în jurul nostru: „Vulturii, Vulturii!”. Chiar îmi doresc foarte mult să stau aici şi cred că merită acest lucru şi sper să vadă şi cei de acasă la fel.”, spunea el după nominalizare.