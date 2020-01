Ținutul Secuiesc, mai aproape de autonomie: ”Este legal și nu o să ne oprim”, zic UDMR-iștii

Conform unui proiect de lege înaintat de UDMR luna trecută, Ținutul Secuiesc ar putea deveni autonom. Partea surprinzătoare este că demersurile par a fi legale.

Se discută de mulți ani de autonomia ținutului secuiesc, dar un proiect concret pe marginea acestui subiect a fost depus pe 18 octombrie 2019 la Camera Deputaților. Era vorba de o propunere legislativă prin care se dorea obținerea statutului de regiune autonomă a Ținutului Secuiesc. Dacă va trece, proiectul va transforma teritoriul din imaginea de mai jos într-o regiune autonomă cu personalitate juridică a României. Limbile maghiară și română vor fi folosite în instituțiile publice de către cetățenii domiciliați în Ținutul Secuiesc.

În mod previzibil, au existat reacții foarte agresive la adresa inițiatorilor proiectului, dar aceștia sunt departe de a se descuraja. Deputatul UDMR Kulcsar Terza Jozsef a afirmat cât se poate de senin că nu este intimidat de demersurile făcute de liderii unor sindicate care au sesizat conducerea Parlamentului în legătură cu inițiativa UDMR-iștilor.

Pe marginea acestui subiect, liderii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate şi Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România au transmis o sesizare preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului la începutul acestui an. În respectivul document, susţin că iniţiativa legislativă încalcă flagrant Constituţia țării noastre şi condiţiile tratatelor de aderare a României la NATO şi UE și cer respingerea proiectului, susţinând că se „pregăteşte segregarea pe criterii etnice şi declanşarea unui conflict secesionist, eventual armat, în centrul ţării”.

Conform spuselor oficialilor UDMR, proiectul lor nu încalcă nicio lege internă sau internațională. Mai mult decât atât, inițiatorii propunerii legislative afirmă că se dorește urmarea altor modele europene. Un lucru este însă sigur, reprezentanții minorității maghiare nu se vor opri.

„Este o incitare la ură şi mai este şi o intoxicare a opiniei publice. Ceea ce facem noi este constituţional şi legal şi nu o să ne oprim. Nu ne sperie, şi pe mine nu mă sperie, declaraţia şi paşii făcuţi de dânşii. Ceea ce fac eu, şi am făcut până acum şi o să fac în continuare este legal şi constituţional, nu încalcă nicio normă internaţională, nicio lege sau Constituţia României. Deci, o să mergem pe drumul pe care am început, acum doi ani am iniţiat proiectul de lege pentru autonomia Ţinutului Secuiesc în Parlament, a fost dezbătut, nu s-a întâmplat nimic în sensul rău, deci, s-a discutat cât s-a discutat, dar s-a discutat civilizat şi normal. Eu asta aştept şi acum, să discutăm despre problemele noastre şi eu ştiu şi sper să am parteneri pe această temă şi o să am, fiindcă ceea ce facem este legal. Este ceva normal, european. În Europa funcţionează mai multe autonomii teritoriale, nu este nicio problemă, dar acţiunea dânşilor acum, după 100 de ani de la Trianon, vine cu un gust amar. (…) Le transmit şi pe această cale că noi o să mergem înainte şi Ţinutul Secuiesc a fost, va fi şi va rămâne”, a afirmat Kulcsar.