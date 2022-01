„Timişoara a ajuns ruşinea României!” Ce politician face această dezvăluire șocantă

„Timişoara a ajuns ruşinea României” , este afirmația șocantă a unui cunoscut politician, referindu-se la școlile închise din cauza frigului din clase și a temperaturilor scăzute din apartamentele abonaților Colterm, societatea de termoficare din municipiu. Cel care a făcut afirmația amintită a vorbit și despre „grupuri oculte”.

Cel care susține că „Timişoara a ajuns ruşinea României” este, nimeni altul, decât Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei. Acesta mai vorbește și despre „grupuri oculte”, întrebându-se de ce un cetăţean german, ca Dominic Fritz, actualul primar, a ales să candideze la funcţia de primar la Timişoara.

El și-a continuat atacul la actualul primar al Timişoarei, Dominic Fritz, şi a menţionat că, până la 37 de ani, Fritz a reuşit să fie și şomer, şi activist ONG.

Nicolae Robu s-a mai întreabat de ce Dominic Fritz nu s-a îngrijit de stocul de cărbune pentru Colterm pentru această iarnă şi de ce nu a dorit să încheie un contract cu furnizorul de gaz E. ON.

„Eu vă rog, stimaţi timişoreni, să vă daţi singur răspuns următoarelor întrebări: De ce dl Fritz a intrat în iarnă cu stoc de cărbune zero, când eu am reuşit să asigur pt fiecare din cele 8 ierni cât am fost Primar stocuri la nivelul necesarului?! Menţionez că a folosi cărbune înseamnă costuri mai mici cu 1 milion de lei pe zi decât cele corespunzătoare folosirii gazului!;

De ce dl Fritz a refuzat astă-toamnă să încheie contract bilateral pe termen lung cu E.ON la preţul de 200 lei / MWh, ajungând, astfel, la situaţia de-acum, adică: să trebuiască să cumpere gazul la preţul săptămânal al bursei, de cca 600 lei / MWh?; De ce dl Fritz a încasat o amendă de 107 milioane lei, când eu am putut să nu iau niciodată, nicio amendă?!;

De ce dl Fritz v-a lăsat fără căldură şi apă caldă şi ne ţine şi acum sub teroarea frigului bolnavii în spitale, nou-născuţii în maternităţi, bebeluşii în creşe, copiii în grădiniţe şi şcoli, pe noi, cei 180.000 de persoane abonate, în locuinţe, când eu am putut să nu vă las nicio zi în cei 8 ani şi 4 luni cât am fost Primar, fără căldură şi apă caldă?!; De ce dl Fritz nu ne indică niciun proiect propriu privind Colterm (…)”, a continuat Nicolae Robu.