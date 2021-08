Tily Niculae, de urgență la spital, pe perfuzii. Ce a pățit îndrăgita vedetă

Tily Niculae a ajuns de urgență la spital, iar medicii au pus-o rapid pe perfuzii.

Îndrăgită artistă și-a petrecut toată ziua la spital, după ce a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Ei i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Tily așteaptă acum rezultatul analizelor după ce noaptea trecută a ajuns la urgențe. Vedeta s-a simțit și a chemat salvarea, iar după ce i s-au administrat substanțe prin perfuzii, ea le-a povestit fanilor ce s-a întâmplat.

Aștept rezultatul analizelor și sper să nu fie nimic viral, pentru că nu-i pot feri pe micuți acasă. Deja ar fi mult prea târziu… Mi-a mai fost așa rău o singură dată în viața mea, când eram gravidă cu Sofia și eram la Barcelona. Am schimbat biletele de avion și am ajuns tot la perfuzie”, a scris Tily Niculae pe Instagram.

„Am visat toată noaptea după perfuzia asta… Ambulanța a venit la 06:20 și mi-a făcut o injecție (mi-am adus aminte când am născut-o pe Soficel, de usturimea de la dexa). Nu m-am simțit wow, cum nu aveau perfuzie, nici ei, nici ambulanțele private… am venit eu după ea.

Acum, ea așteaptă rezultatele cu speranța că nu este nimic viral, ca să nu le dea și copiilor sau soțului, deși „deja ar fi prea târziu”, a scris actrița.

În ultima perioadă, Tily Niculae a trecut prin clipe de coșmar, după ce toată familia s-a infectat cu sars cov-2, iar băiețelul ei a avut de suferit din cauza antibioticului.

„De azi simt că pot zâmbi iar! Tot nu treceau bubele de pe corpul lui. O lună, două, trei şi mă săturasem să tot încerc cu creme și cremuțe. Instinctul îmi spunea că este mult mai mult. Dar ce? Am luat doctorii la rând- dermatologia. (…) Apoi, alergologia (…). Știam că nu are alergii, cel puțin nu clinic și manifestate sub ochii mei. (…)

M-am reconectat cu Ani Crețu. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Să i se reîntoarcă înzecit. Ea a fost cea care m-a ghidat să fac analiza Zonulin din scaun.

Din această analiză am aflat că are sindromul intestinului permeabil. Mi-a explicat ca la un copil. Să înțeleg ușor. Cu răbdare, dragoste, empatie. Știam că după infecția cu covid, ei bine, antibioticul i-a făcut ravagii în corp”, a povestit Tily Niculae.