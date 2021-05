Tily Niculae, aproape de o dramă: ‘Vino repede acasă’. Copilul vedetei, arsuri grave

Tili Niculae a venit azi în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a povestit un eveniment mai puțin plăcut chiar înainte de Paște.

Actrița a povestit cum fiul ei, Radu, în vârstă de un și o lună s-a ars cu ciorbă fiartă la mână, când era în casa bunicilor. Tili Niculae a suferit o sperietură zdravănă, dar acum totul este bine.

”Înainte de Paște, am sunat o pe mama și l-am lăsat pe Răducu la ea. M-a sunat mama să îmi zică vino acasă acum. În mintea mea a fost un blocaj. Nu era prima dată când ramanea cu el. Ea plangea. Gătise pentru tata ciorbă, Radu era în sufragerie. L-a luat și pe Radu la bucătărie ca să-i încălzească mâncarea timp în care băiatul a umblat la butoane, iar ciorba a căzut peste el. Putea să îi cadă pe ochi. M-a sunat mama repede, tata a acționat repede. În primul rând, în astfel de situații, nu dați cu absolut nimic. Duceți pe copilul la apă, apa trebuie să fie călie, trebuie să stea pielea între 15 si 20 de minute sub apă, apoi sa luati un antitermic cu acordul medicului. L-am dus apoi dus la spital, că acolo ți se curăță rana în profunzime.

Tata a reacționat instinctiv, i-a tăiat mâneca de la body. Copilul a fost a fost ars pe mâna stanga, am avut noroc ca nu a fost toata mâna în intregime. La o rana atat de vie, copilul poate sa intre în șoc anafilactic. Nu a stat în spital, datorită pandemiei, în mod normal tu ar trebui sa mergi la chirurg, si am facut treaba asta singura. Copilul m-a ascultat, pansamentele se lipeau, dar copilul meu nu scârțaia nicio lacrimă. Am dat de niște plasturi și am intrebat chirurgul de ce nu mi-i i-a recomandat și mi-a zis ca pentru ca sunt foarte scumpi. Ce protocoale învechite avem. Pe mama a afectat o foarte mult situația asta, mama nu a trecut peste asta. Ca bunic trăiești totul la superlativ”, a povestit Tily Niculae în emisiunea ”La Măruță”.