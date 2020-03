Ce se întâmplă cu maternitatea unde trebuia să nască Tily Niculae. La ce soluție a apelat

Probleme mari și emoții duble pentru femeile care sunt pe ultima sută de metri înainte să nască. În situația aceasta se află și Tily Niculae, care se află într-un mare impas. Ce se întâmplă cu maternitatea unde trebuia să nască?

Pandemia de coronavirus a schimbat cursul vieții omenirii. Timpul s-a oprit în loc pentru unii, obligați fiind să-și oprească activitățile de zi cu zi. Unele afaceri au mult de pierdu, economia țării este cu un picior în groapă, medicii se luptă aprig în bătălia cu virusul, iar emoțiile cel puțin triple revin mămicilor care sunt acum în ultimul trimestru de sarcină.

În această situație se află Dana Rogoz și Tily Niculae. Cunoscutele actrițe din La Bloc au totuși o diferență în sarcini, Tily născând prima. Cea din urmă intenționa să-și aducă pe lume cel de-al doilea copil într-o clinică privată. Din nefericire, planurile sale au fost date peste cap, pentru că instituția medicală în cauză este blocată din cauza COVID-19.

„Sofia vrea să descopere vaccinul pentru COVID-19, iar eu NU clachez. Între timp, eu trec de la plâns, la ras. M-a emoționat maxim un mesaj. De ieri și până azi nu am dormit. Am simțit într-un fel că lucrurile o iau razna. Pentru că oricât aș «urla» aici, nu am cum să opresc INCONȘTIENȚA unora. O gravidă a blocat și închis sistemul MEDLIFE. Nu vă zic când urma să nasc, că îmi cade părul din cap. Ca mine, alte mame. Ca noi, alți părinți, frați, surori-cadrele medicale. Care au fost expuse cu bună știință. Nu am cum și nu voi uita vocea medicului de azi de dimineață. Aș putea spune că sunt în pom. Dar eu zic – încă rămân în echilibru. Pentru că, în acest moment, doar această opțiune o AM!: #RĂDUCU, SĂ ȘTII CĂ SUNTEM BINE! Ascultă de mami că E BINE! Nu avem sigur nici spital, nici medic. Dar tu ține-te bine de mine că ești în siguranță!’

Tily Niculae