Tily Niculae a născut un băiețel, chiar de ziua soțului ei. Primele declarații după naștere

26.03.2020 L-am adus pe lume pe cel mai bun, pufos si dorit copil. De ziua sotului i-am facut cea mai mare bucurie. In urma cu 10 ani mergeam la primarie sa declaram casatorie iar pentru noi, de acum incolo, aceasta zi va avea tripla semnificatie. Cel mai nou membru al familiei, Radu – Teodor al carui nume simbolizeaza ‘Bucurie’ – ‘ Darul lui Dumnezeu’ s-a nascut sanatos si voios. 3620 kg, 52 cm Familia plange intr-una de fericire cand facem video call-uri, dar stim cu totii ca este doar un moment din vietile noaste cand stam despartiti! In realitate suntem mai uniti si recunoscatori fiindca ne avem unii pe ceilalti. Sofia este surioara pe care orice fratior si-ar fi dorit-o. Numai ca ea este 100% surioara lui Radu. Fetita cu ochi albastri care l-a dorit, pupat intr-una atunci cand era in burtica si i-a spus neincetat:Te iubesc! Este acasa si plange de emotii si neputinta ca nu il poate tine in brate. Dar, in curand:) ne vom dragali cu totii! Nasterea a decurs bine, multumita doamnei dr.CLAUDIA SAI si echipei. Au fost rabdatori si extrem de atenti intr-un moment atat de delicat pentru orice mama. Eu ma simt bine…asa cum ma stiti. In asemenea moment orice simptom dispare! Pufosenia noastra este inconjurata de lumina si iubire. Este soarele si luna, dragoste din iubirea mea si a lui Popescu. Sunt coplesita, fericita si recunoscatoare! Avem doi copii❤️🙏💋! Multumesc, Doamne! : : : ________________________________________ #tilyniculae #actress #parenting #kids #woman #motherhood #motheroftwo #television #mood #life #mylife #amazing #journey #pregnant #family #weareready #romania #newborn #babyBoy #Radu #joy #woman #smile #relax #happy