Tiger Woods, accident grav. A ajuns la spital de urgență. Imaginile sunt îngrozitoare

Tiger Woods a fost implcat într-un accident grav de mașină, în Los Angeles. S-a întâmplat marți dimineață, iar jucătorul a fost transportat de serviciile de urgență la spital, a notat Sky News. Tiger Woods a suferit mai multe răni.

Sportivul ar fi suferit mai multe leiuni la picioare, fiind încarcerat între fiarele contorsionate ale mașinii. Acest accident a avut loc marți dimineață la granița dintre Rolling Hills Estates și Rancho Palos Verdes.

De asemenea, reprezentanții Poliției au spus că jucătorul de golf se afla singur în mașină în momentul accidentului.

“Tiger Woods a fost implicat într-un accident cu un vehicul în această dimineaţă, în California, în care a suferit mai multe răni la picioare”, a spus agentul său, pe nume Mark Steinberg.

Agentul lui a mai confirmat că medicii l-au băgat direct în operație. Nu se cunoaște însă cu certitudine care este gravitatea rănilor suferite.

În ce privește autoturismul în care se afla Tiger Woods, acesta a suferit avarii grave “după ce s-a răsturnat, fără ca niciun alt vehicul să pară a fi implicat în accident”, se anunță într-un comunicat al poliţiei.

În plus, a fost nevoie ca jucătorul de golf în vârstă de 45 de ani să fie extras din maşină de către pompieri care s-au folosit de echipamentele de descarcerare.

Tiger Woods a mai fost implicat în accidente de mașină

Tiger Woods, în vârstă de 45 de ani este campion la turneele majore de golf de 15 ori.

Acesta s-a aflat în California pentru o filmare de două zile cu Golf Digest/GOLFTV după ce a fost gazda competiției PGA Tour Genesis din timpul weekend-ului, conform GolfDigest.

Tiger Woods a mai fost implicat într-un accident de mașină în anul 2009, în Florida. Atunci, după ce s-a despărţit de Elin Nordegren, Tiger Woods a plecat de acasă şi şi-a lovit maşina, un Cadillac Escalade, de un hidrant şi de un copac. În anul 2017, jucătorul de golf a fost operat pentru o afecţiune la spate în 2017. În plus, el a fost reţinut în același an în Florida, pentru că a condus sub influenţa alcoolului.

Eldrick Tont „Tiger” Woods s-a născut la data de.30 decembrie 1975, Cypress, California. El este un jucător profesionist american de golf, considerat a fi unul dintre cei mai buni jucători din toate timpurile și unul dintre sportivii cu cel mare venit provenit din sport. Astfel, venitul său anual este apreciat la 100 milioane de dolari, conform revistei „Forbes Magazine” și ar fi primul din lume care a câștigat în cariera de sportiv peste 1 miliard de dolari.