Ţi-l aduci aminte pe Iolaus din ”Hercule: Călătoriile legendare”? Cum arată acum actorul Michael Hurst, nici nu zici că e el

În urmă cu 28 de ani, americanii făceau cunoștină cu legendarul personaj din mitologia greacă, Hercule, în una dintre cele mai bune emisiuni din anii ’90, iar alături de Hercule, trăia aventuri spectaculose și Iolaus, personaj interpretat de actorul Michael Hurst, ajuns azi la 66 de ani.

S-au împlinit 28 de ani de la prima aventură a lui Hercule și Iolaus

În ianuarie a.c., pe data de 16, s-au împlinit 28 de ani de la premiera unuia din cele mai bune seriale de aventuri, ”Hercule: Călătoriile legendare”, avându-l în rolul principal pe Kevin Sorbo în rolul legendarului Hercule, fiul lui Zeus, și partenerul său, Iolaus, interpretat de carismaticul Michael Hurst.

Vezi și: O mai ţii minte pe Gabrielle din „Xena, prinţesa războinică”? Renee O’Connor e de nerecunoscut. Foto

Serialul avea să se difuzeze pe parcursul a șaes sezoane până în 1999, ultimul episod fiind difuzat pe 22 noiembrie a acelui an, dar și alte câteva filme de televiziune.

Deși prieteni, pe platourile de filmare ale serialului, așa cum povestea într-un interviu Michael Hurst, aveau să se întâmple și mici incidente, iar vinovatul era chiar actorul care i-a dat viață lui Iolaus:

”(…) au fost nouă copci. Am văzut filmarea, de fapt a fost editată. Fac o rotire inversă cu sabia, iar pe vremea aceea ne dădeau săbii de metal adevărat. Dar oricum, nu s-a aplecat destul de departe, iar ținta mea a fost greșită.”, povestea Hurst într-un interviu despre frecventele accidentări al partenerului său.

Cine este actorul Michael Hurst

Michael locuiește în Auckland, Noua Zeelandă, împreună cu soția sa, Jennifer Ward-Lealand, și cu cei doi fii ai săi, Jack și Cameron. S-a născut în Liverpool, Anglia, la 20 septembrie 1957.

Avea doar opt ani când tatăl său, un tăietor de sticlă, și-a mutat familia în Christchurch, Noua Zeelandă.

Acolo, tânărul Michael și-a început lunga poveste de dragoste cu actoria, exersând cascadorii, pictând decoruri pentru producțiile din liceu și vizionând Ben Hur de prea multe ori.

A petrecut un an la Universitatea din Canterbury și apoi a fost acceptat la vârsta de 19 ani în programul de formare de la Court Theater din Christchurch.

Doi ani mai târziu, în 1979, s-a mutat în Auckland, petrecând mai mulți ani jucând în zeci de piese și roluri, de la dramă la comedie, ulterior devenind președintele companiei de teatru în 1985.

Vezi și: Descoperire senzațională pe o navă din Grecia. Are legătură cu celebrul Hercule

La Teatrul Mercury din Auckland a jucat rolul lui Mozart în Amadeus și pe cel al regelui Irod în Jesus Christ Superstar.

În 1990, Michael Hurst era una dintre cele mai importante autorități din Noua Zeelandă în interpretarea lui Shakespeare și co-fondator al Teatrului Watershed din Auckland.

Iar în 1993, a fost primul actor distribuit de Diana Rowan când Renaissance Pictures s-a stabilit în Noua Zeelandă pentru a lansa un mic proiect numit Hercules: The Legendary Journeys.

Diana Rowan l-a convins pe Michael să dea o audiție, ea l-a presat pe agentul său până când Hurst a fost de acord să citească pentru Eric Gruendemann, supervizorul producției Hercules. Aceștia căutau pe cineva cu o energie constantă incredibilă și l-au găsit.

S-a impus ca unul dintre cei mai mari regizori de teatru și film

Până la recunoașterea internațională cu rolul din acst serial, Michael Hurst se impusese deja ca unul dintre cei mai mari regizori de teatru și film din Noua Zeelandă.

Vezi și: Îţi mai aduci aminte de actorul care l-a jucat pe Hercule? Nu îl recunoşti pe Kevin Sorbo, are 63 de ani

Pe lângă producțiile Shakespeare, Jubilee și nenumărate alte proiecte, a regizat mai multe episoade din Hercules și din serialul-soră al acestuia, ”Xena: Prințesa războinică”.

Michael s-a alăturat lui Kevin Sorbo la convenția Creation’s Pasadena 2000 din California, în ianuarie. În cadrul unui segment de ”Adio Hercules”, cei doi au fost foarte emoționați și nostalgici.

Lucruri bune au ieșit de la convenție, inclusiv Kevin Sorbo a lăsat să se înțeleagă că Michael ar putea apărea în noul său serial Andromeda, programat să ajungă pe calea undelor în toamna anului 2000.

Cum arată acum actorul Michael Hurst

După terminarea serialului, celebrul actor și regizor s-a întors la marea lui dragoste, teatrul, iar rolurile jucate pe scenă aveau să-i aducă o și mai mare notorietate în Noua Zeelandă, cu persoanje precum Regele Lear.

Michael Hurst și Kevin Sorbo sunt încă prieteni, iar dovada a venit în 2014, când Sorbo a postat pe contul său de Twitter un mesaj în care împărtășea informații despre viitoarea piesă a lui Hurst. Ulterior, Sorbo și Lucy Lawless din ”Xena” s-au luat la ceartă în legătură cu revoltele de la Capitoliul din 2021.

Vezi și: Cum arată actriţa din ‘Xena, prinţesa războinică’ la 55 de ani. Lucy Lawless, de nerecunoscut

Michael Hurst a apărut în multe producții ulterioare de când rolul său a luat sfârșit. De exemplu, el l-a interpretat pe Rodney Hide în ”We’re Here to Help”, pe Nic în ”Honey” și pe High Chance în ”Highwater”.

De asemenea, a fost invitat în multe roluri și a început să apară mai des în producții teatrale.

Creditele sale de regizor au început în 1994, când a regizat scurtmetrajul ”I’m So Lonesome I Could Cry”, urmat câțiva ani mai târziu când a regizat mai multe episoade din ”Hercules: The Legendary Journeys” (Călătoriile legendare). A regizat primul său lungmetraj, ”Jubilee”, în 2000.

De asemenea, are ceva experiență în producție, regizând ”Spartacus: War of the Damned” în 2012, un serial de televiziune.

Ulterior, a primit distincția ONZM, care înseamnă ”Officer of the New Zealand Order of Merit” (Ofițer al Ordinului de Merit al Noii Zeelande).

Acest premiu este acordat doar acelor persoane rare ale căror lucrări remarcabile au avut un impact cu adevărat internațional.

Printre alți laureați ai Ordinului de Merit al Noii Zeelande se numără Sir Peter Jackson și Russell Crowe.

Continuă să joace pe scenele de teatru la 66 de ani

Ajuns la 66 de ani, Michael Hurst continuă să joace. De asemenea, a regizat și a jucat în trecut în ”Landings” alături de soția sa, deși Festivalul de Film Akaroa la care era programată premiera a fost amânat.

Vezi și: Îţi aduci aminte de Ares din ”Xena, Prinţesa Războinică” şi ”Hercule”? Soarta tragică a actorului Kevin Smith

Așa cum spuneam la început, este căsătorit cu actrița Jennifer Ward-Lealand, și sunt împreună din 1988. Pot fi găsiți frecvent împreună pe scenă, iar actoria și teatrul reprezintă o mare parte din relația lor.

Michael Hurst este, de asemenea, un regizor prolific. Între televiziune, teatru, predare, spectacole live și film, el nu a stat degeaba în ultimii ani.

Cu o carieră atât de lungă și de istorică, ne putem aștepta să vedem mult mai multe de la Michael Hurst.

Puteți ține pasul cu Michael Hurst pe rețelele sale de socializare: Facebook, Twitter, Instagram și nu uitați să vizitați site-ul său web pentru actualizări.