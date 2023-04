Îţi mai aduci aminte de actorul care l-a jucat pe Hercule? Nu îl recunoşti pe Kevin Sorbo, are 63 de ani

În anii 90, seriale precum „Xena, prințesa războinică” și „Hercule” țineau milioane de români cu sufletul la gură, lipiți de ecranele televizoarelor, pentru a urmări prin ce aventuri fantastice treceau eroii lor favoriți. Cum arată protagonistul din Hercule la 63 de ani. Nu-l mai recunoști.

Cum arată actorul Kevin Sorbo din Hercule la 63 de ani

Acum 30 de ani, actorul Kevin Sorbo cucerea inimile a milioane de românce, când apărea în serialul Hercule, un proiect de mare succes în România.

Înalt, solid, cu un zâmbet cuceritor, ochii de culoarea mării și un trup sculptat de dalta zeilor, eroul preferat al mitologiei salva întotdeuna situația, spre bucuria domnișoarelor.

Anii au trecut, iar în prezent, faimosul Kevin Sorbo a îmbătrânit precum vinul. Timpul a fost blând cu el, iar chiar dacă ridurile i-au brăzdat chipul, actorul se menține într-o formă de invidiat, la fel ca în tinerețe.

Deși nu a mai avut niciodată parte de același succes pe care l-a dobândit în Hercule, Kevin Sorbo a jucat în mult mai multe filme de succes, precum Let There Be Light și God’s Not Dead.

Serialul Hercule a rulat timp de șase sezoane, după care a fost anulat. Ulterior, personajul lui Kevin Sorbo a avut parte de câteva apariții în serialul „Xena, prințesa războinică”, alături de Lucy Lawless și Renee O’Connor.

Deși are studii în marketing și publicitate, actorul nu a activat în aceste domenii. În schimb, în tinerețe, pentru a strânge bani să își poată plăti facultatea, Kevin a lucrat ca model în diferite reclama TV. Până la începutul anilor 90, Kevin apăruse în peste 150 de reclama TV.

Actorul a suferit un anevrism la umăr când filma sezonul 4 din Hercule

În 1997, pe când filma la cel de-al patrulea sezon pentru Hercule, Kevin Sorbo a avut un anevrism la umăr care a dus la 4 accidente vasculare cerebrale.

Actorului i-a trebuit mai mult timp să se recupereze. Prin urmare, în ultimele 2 sezoane din serial a stat mai puțin timp la filmări. Din cauza celui anevrim, Kevin a rămas cu afecțiuni de vedere, migrene, echilibru deficitar și se simțea mai mereu slăbit.

În anul 1998, Kevin Sorbo s-a căsătorit cu Sam Sorbo, o actriță pe care a cunoscut-o pe platourile de filmare ale serialului care i-a adus recunoaștere pe plan internațional. Cei doi au împreună 3 copii, pe Braeden, în vârstă de 21 ani, Shane, de 18 ani, și minora Octavia, în vârstă de 17 ani.

