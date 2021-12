Theo Rose vrea să prezinte SuperStar și în sezonul următor. Ce este în stare să facă pentru emisiune

Theo Rose a acceptat provocarea de a prezenta SuperStar! Vedeta se bucură enorm de această oportunitate și s-a îndrăgostit de emisiune. Cântăreața își dorește să rămână prezentatoarea show-ului de televiziune și în sezonul următor, ba chiar este pregătită să facă anumite sacrificii.

Theo Rose s-a bucurat de mult succes în 2021. Aceasta a prezentat o perioadă Vorbește lumea, a participat la Masked Singer și a devenit prezentatoarea show-ului SuperStar. Aceasta a marcat multe reușite, fiind una dintre cele mai bune voci din România și având parte de o carieră spectaculoasă.

Vedeta a mărturisit că s-a bucurat de experiența de la Masked Singer, chiar dacă a participat la emisiune într-o perioadă destul de aglomerată din viața ei.

„A fost greu, dar și frumos. Am avut puțin răgaz de timp la Masked Singer să mă odihnesc. Dormeam în cabină până intram pe scenă. În perioada aia eram și aici, la Vorbește lumea.

Eu am mințit pe toată lumea, inventam probleme în familie. A fost frumos, o mare provocare. Am reușit să cânt multe piese pe care nu am îndrăznit până acum.

Mi-a plăcut că am putut să fac coregrafie, costumul mi-a permis. Capul era foarte greu. Singura problemă era că a fost din latex.”, a zis cântăreața la Vorbește lumea.