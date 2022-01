Theo Rose și prima ei scenă de amor: „L-am mozolit pe băiatul ăla acolo, n-a mai știut de capul lui”

Theo Rose este cunoscută pentru sinceritatea și dezinvoltura de care dă dovadă cu orice ocazie. Artista nu se ferește să vorbească despre lucruri pe care alții le evită de multe ori sau le consideră tabu. Invitată la un podcast, Theo a vorbit despre cariera ei, dar și despre întâmplări mai puțin știute de public. Vedeta nu se teme de ridicol, așa că a povestit și o întâmplare puțin mai penibilă prin care a trecut, la un moment dat.

Theo Rose este printre cele mai îndrăgite artiste de la noi. Cântăreața a reușit să ajungă la inima a mii de români și nu doar prin muzica pe care o cântă, ci și prin zâmbetul sincer și felul autentic în care se prezintă publicului.

Ea a fost invitat la podcastul Lucruri Simple, unde a povestit câteva lucruri pe care puțini le știau. Artista a recitat în fața lui Horia Brenciu monologul cu care a vrut să intre la Facultatea de Teatru și a povestit și o întâmplare jenantă de la un casting.

De altfel, ați văzut, nu am eu rolul Ramonei, deci nu am luat eu castingul. S-a făcut și în limba engleză, deci mulțumesc lui Dumnezeu că nu l-am luat”, a povestit Theo Rose, cu umor, la podcastul lui Brenciu.

Ei bine, când a ajuns la fața locului, lucrurile nu mai păreau deloc atât de ușoare.

”Primul gând a fost: mamă, plec? Sau s-o fac acum și, indiferent cum iese, măcar să știu că am făcut-o?

Am luat-o pe scări și vorbeam de facultate, de altele. Și când am ajuns acolo, jap!, am trântit ușa de perete, ne-am aruncat pe canapeaua aia, am început să ne pupăm, că ne-am pupat pe bune!

Și ce crezi: într-un exces de nebunie, mi-am dat și tricoul jos, am rămas într-un body, nu mai știu ce aveam pe mine.

L-am mozolit pe băiatul ăla, l-am făcut terci acolo, nici n-am stat cu fața la cameră, că habar n-aveam că trebuie să stau cu fața la cameră.

L-am mozolit pe băiatul ăla acolo, n-a mai știut de capul lui”, a povestit Theo Rose

”Când am ieșit, mi-a zis fosta mea manageră: ce i-ai făcut băiatului ăluia, că atunci când a ieșit a zis: să nu-i spuneți, dar până acum a fost cea mai bună.

Ăla a fost momentul în care am scăpat de simțul ridicolului. Din momentul ăla n-am mai avut inhibiții la videoclipuri, pe scenă.”, a mai spus cântăreața.