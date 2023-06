Theo Rose, live în drum spre starea civilă. Ce a făcut artista, spre surprinderea tuturor: „Mergem la cununie”

Theo Rose este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Apreciată de zeci de mii de oameni, vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare, așa ca fanii ei sunt mereu la curent cu viața artistei. Recent, Theo le-a transmis fanilor săi că merge la starea civilă.

De-a lungul anilor, Theo a reușit să adune foarte mulți fani. Pe lângă faptul că este o artistă foarte bună, lumea o iubește pentru personalitatea ei. Cântăreața este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce face.

Cu puțin timp în urmă, Theo Rose a anunțat că merge către starea civilă a verișoarei sale. Artista nu a mers singură, ci alături de iubitul ei, Anghel Damian și de sora sa, Raluca.

Theo Rose se află pe ultima sută de metri cu sarcina, iar în scurt timp va deveni mămică. Cu doar câteva zile în urmă, artista a primit o veste neașteptată de la medicul său, după ce a întrebat-o când va naște.

Se pare că medicul a trimis-o acasă pe artistă, spunându-i că nu a sosit clipa cea mare și că micuțul vrea să mai stea în burtica mamei. Prin urmare, Theo a decis să își onoreze în continuare contractele și să filmeze pentru proiectele pe care le are în agendă.

„Nici nu vă mai zic că n-am stat acasă, că nici nu cred că vă așteptați la altceva. Am fost astăzi la control și mi-a spus doamna doctor că pare că mai vrea să stea. Am zis că foarte bine. Și așa mai aveam o chestie de filmat și am zis că poate nu apuc să filmez că nasc”, a spus vedeta pe pagina ei de socializare.