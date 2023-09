Theo Rose, dezvăluiri de pe platourile de filmare de la Clanul: “Am jucat o bătaie, de exemplu, a trebuit să încasez”/ EXCLUSIV VIDEO

Theo Rose a fost o adevărată surpriză, anul trecut, când s-a alăturat distribuției serialului Clanul. Fără experiență în domeniu și fără studii de actorie, cântăreața a surprins pe toată lumea cu modul în care reușea să facă față provocărilor din punct de vedere actoricesc. Dacă la început primea indicații de la Damian Anghel și de la alți colegi, ulterior ea a deprins cum stau lucrurile la filmări. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artista ne-a spus că abia în sezonul 3 al serialului de la Pro TV personajul ei se conturează și Vera nu e doar o avocată, o fată prețioasă, ci mult mai mult de atât.

Theo Rose a prins gustul actoriei, deși, nu și-a creat așteptări după ce a fost chemată la casting pentru Clanul. Iată că includerea ei în producție a fost inspirată și artista a reușit să își pună amprenta pe Vera, personajul ei.

Deși este proaspătă mamă, cântăreața nu are niciun stres când este la filmări, pentru că bebelușul Sasha este pe mâini bune, fie este cu bunicii, fie cu bona. Vedeta și-a reluat cariera muzicală, iar pe micul ecran este prezentă în două proiecte importante la Pro TV: Vocea României și serialul Clanul.

Cântăreața este încântată de experiența pe care o trăiește pe platourile de filmare de la Clanul, unde este motivată să fie din ce în ce mai bună. Fiecare scenă, care o scoate din zona de confort, o obligă să găsească resurse pentru ca personajul ei să fie credibil.

Când a fost sunată și anunțată că a trecut cu brio probele date la casting, artistei nu i-a venit să creadă. Inițial a crezut că este o glumă, după care și-a dat seama că i s-a ivit o șansă extraordinară să interpreteze unul dintre personajele principale din Clanul.

“Am fost, am dat castingul, am intrat ca un soare, m-am distrat, mi-a plăcut foarte tare la casting. M-am bucurat de experiență, pentru că nu am avut niciun fel de așteptare. Am învățat că orice probă dau pentru orice, e o lecție pentru mine, e un prag pe care îl depășesc.

Așa că nu mai refuz deloc, nimic, pentru că sunt convinsă că din fiecare chestie pe care o fac, am de învățat. M-am dus, am făcut acolo cât m-a dus capul să fac, după care am fost sunată ulterior, spre marea mea mirare, și am primit vestea că am luat rolul acesta. Am crezut că e o glumă, nu m-am așteptat nicio secundă la chestia asta”, ne povestea Theo Rose anul trecut.