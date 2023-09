Theo Rose, deranjată de un videoclip postat de o tânără de pe TikTok în legătură cu artista. „M-am purtat decoltată, oamenii nu s-au certat”

O internaută de pe TikTok a acuzat-o pe Theo Rose că și-a pus silicoane, după ce ar fi susținut că nu și-ar pune niciodată. Cântăreața a reacționat după materialul publicat de aceasta, susținând contrariul. Mai mult decât atât, a vorbit și despre starea sânilor săi în perioada de alăptare. Foto

O utilizatoare online a publicat, în urmă cu puțin timp, pe TikTok un material video în care a acuzat-o pe Theo Rose că și-ar fi pus silicoane, în circumstanțele în care cântăreața a susținut anterior că nu va face așa ceva. Frumoasa artistă a fost deranjată de mesaj și a oferit câteva explicații concrete.

Theo Rose a susținut că nu și-a pus silicoane în sâni, ci doar are pieptul mai mare din cauza faptului că alăptează. În ceea ce privește alegerea de a-și pune silicoane, cântăreața a explicat că nu ar recurge momentan la o astfel de intervenție fiindcă îi este frică.

Partenera regizorului Anghel Damian a transmis că mulți i-au înțeles prost mesajul, ea nejudecând femeile care recurg la o astfel de intervenție. Știe, în schimb, că nu este complexată în prezent de sânii săi, motiv pentru care nu are absolut niciun motiv pentru a lua o decizie de acest fel.

Theo Rose susține că nu poate să apară țâțoasă, cu spatele drept, frumoasă, aranjată, să se așeze pe scaun, să înceapă să vorbească, iar lumea să o ia drept reală. Nu se potrivește, e ca nuca în perete, a susținut cântăreața, care nu intenționează să apeleze la esteticieni curând.

„Mi-am imaginat cum mi-ar sta mie, acum că am alăptat. Am văzut, nu se vede rău. Doar că am putut să glumesc, m-am purtat decoltată, oamenii nu s-au certat cu mine, pentru că au înțeles că e ceva efemer”, a spus Theo Rose pe pagina ei de Instagram.