Theo Rose, declaraţie de dragoste pentru un fan care voia să urce pe scenă. „Eşti frumos, să te faci fotomodel”. Cum a reacţionat publicul

Theo Rose, declaraţie de dragoste pentru un fan care voia să urce pe scenă.
Theo Rose a stârnit emoții și râsete când i-a spus unui fan „Ești frumos, fă-te fotomodel”

La unul dintre cele mai recente concerte, Theo Rose a oferit fanilor un moment memorabil: un amestec de tandrețe, umor și autencitate care i-a cucerit imediat. Povestea a început când în timpul spectacolului, un admirator și-a exprimat sentimentele fără rețineri – „Te iubesc!”. Răspunsul artistei a fost la fel de emoționant: „Și eu te iubesc.”

O artistă care iubește publicul și nu se ferește să o arate

Ulterior, fanul a întrebat timid dacă poate urca pe scenă. Răspunsul lui Theo a fost surprinzător și amuzant:

„Nu poți să urci pe scenă, știi să cânți la ceva? De frumos ești frumos, să știi. Să te faci fotomodel.”

Aplauzele și hohotele de râs au completat tabloul, iar publicul a reacționat entuziast, apreciind modul ei natural de a interacționa.

Theo Rose este recunoscută pentru relația specială pe care o construiește cu publicul. Gestul de la concert, când a răspuns direct unui fan emoționat, este doar un exemplu al felului în care artista reușește să rămână apropiată de cei care o ascultă și o susțin.

Cine este Theo Rose — carieră și succes

Theodora Maria Diaconu, cunoscută profesional ca Theo Rose, s-a născut în 1997, în Ploiești, și este o prezență multiplă în entertainment: cântăreață, actriță și prezentatoare Tv Debutul muzical a avut loc în 2013, iar în 2022 a cunoscut un succes notabil cu piesa „Spune-i mama”, interpretată împreună cu Andrei Bănuță, care a urcat rapid în topurile Billboard Romania și YouTube (Wikipedia). În 2024, balada „Noaptea ne fură iubiri” (feat. Andrei Ursu) a dominat topurile radio și TV.

Pe lângă muzică, Theo Rose impresionează și la televiziune: a prezentat emisiuni precum KIDSing și SuperStar România, iar din 2022 este jurat în Vocea României, sezonul 10 și 11. Ca actriță, a interpretat rolul Verei Maximilian în serialul Clanul (2022–2024), unde a fost unul dintre personaje principale până la finalul dramatic al poveștii.

De ce fascinează fanii?

Fanii o apreciază pe Theo Rose nu doar pentru talent, ci și pentru autenticitate. Un comentariu la o postare de pe rețelele de socializare reflectă entuziasmul:

„Jurat că fata asta este dintr-o altă lume! … O iubim și o prețuim pe THEO, un OM modest…”

Theo Rose continuă să fie una dintre cele mai atractive prezențe ale showbiz-ului românesc. Prin gesturi calde și spontane, ca răspunsul său amuzant și afectiv adresat unui fan, artista cultivă o legătură puternică cu publicul. Cariera ei, prosperă și diversificată, rămâne construită pe un amestec de talent, autenticitate și energie.

