Theo Rose a ajuns pe mâna doctorului. Cântăreața a povestit tot: ‘Nu mai am voie să mă machiez o săptămână’

Theo Rose a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală și a decis să împărtășească această experiență cu fanii săi, fiind mereu deschisă și sinceră cu aceștia.

Artista, cunoscută pentru sinceritatea și umorul său, a fost mereu activă pe rețelele de socializare, unde a construit o comunitate puternică și unită. Întotdeauna a fost transparentă cu fanii săi, împărtășind atât momentele fericite, cât și pe cele mai puțin plăcute din viața sa.

În ultimele zile, Theo Rose a dezvăluit că a decis să facă o intervenție chirurgicală pentru a îndepărta o aluniță considerată inestetică și care îi provoca un disconfort semnificativ.

Vedeta a povestit cum s-a desfășurat totul:

„Așa, alunița mea, căpușa. Înainte de a pleca în vacanță, cred că am făcut un TikTok în care zis chestia asta, am fost la un control, doamna doctor s-a uitat, a stabilit că nu există niciun risc în ceea ce privește alunița asta și că atunci când o să am o săptămână liberă la dispoziție în care să nu aplic machiaj peste locul operat, să facem această intervenție.

Mi s-a făcut o excizie, înainte de excizie se face o anestezie, este singura durere pe care o simțiți și nu este deloc mare, înțepătura acului în jurul aluniței”, a explicat cântăreața.