The Rock, de nerecunoscut la Festivalul de la Veneția. A slăbit 27 de kilograme și nu mai are deloc mușchi

Toamna aduce mereu surprize în lumea cinematografiei, mai ales odată cu deschiderea Festivalului de Film de la Veneția, unul dintre cele mai prestigioase evenimente dedicate celei de-a șaptea arte. An de an, marii actori își fac apariția pe covorul roșu, uneori cu schimbări neașteptate de stil, alteori cu transformări spectaculoase pentru rolurile pe care urmează să le interpreteze. În ediția din 2025, toată atenția s-a concentrat asupra lui Dwayne „The Rock” Johnson, cunoscut pentru fizicul său impunător și pentru rolurile de acțiune.

O apariție care a șocat publicul

La cei 53 de ani, Dwayne Johnson a surprins printr-o schimbare radicală de imagine. Actorul, celebru pentru mușchii săi impresionanți și aspectul atletic, a apărut pe covorul roșu de la Veneția complet diferit, vizibil mai slab și fără forța fizică ce l-a consacrat în francize precum Fast and Furious, Black Adam sau Jumanji. Cei prezenți au descris apariția lui drept „de nerecunoscut”, iar reacțiile fanilor au fost împărțite între îngrijorare și admirație.

Potrivit presei internaționale, The Rock a pierdut aproximativ 27 de kilograme, o transformare care a alimentat speculațiile legate de motivele acestei decizii.

Explicația din spatele transformării

Schimbarea nu are legătură cu probleme medicale, ci cu un nou proiect cinematografic. Actorul pregătește rolul principal în filmul The Smashing Machine, regizat de Benny Safdie. În această producție, Johnson îl interpretează pe Mark Kerr, un luptător de arte marțiale mixte care a cunoscut atât gloria sportivă, cât și excesele și dificultățile vieții personale.

În timpul conferinței de presă de la Veneția, Johnson a mărturisit deschis ce l-a motivat să facă acest pas:

„Aveam o voce, o dorință arzătoare, să văd ce altceva aș putea face, pentru că uneori nu știi ce ești capabil să faci atunci când ești etichetat”, a declarat actorul.

Reacțiile publicului și impactul asupra carierei

Deși inițial transformarea a ridicat semne de întrebare, reacțiile după proiecția filmului au fost extrem de pozitive. Publicul și criticii au apreciat curajul actorului de a-și asuma un rol atât de solicitant și de a-și remodela complet fizicul pentru a reda autentic viața personajului.

Primele recenzii îl plasează pe Dwayne Johnson printre candidații favoriți la premiul Oscar, o recunoaștere pe care puțini actori de acțiune reușesc să o obțină. Astfel, apariția de la Veneția nu a fost doar un șoc vizual, ci și dovada clară a profesionalismului și a devotamentului său pentru arta cinematografică.

O nouă etapă pentru Dwayne Johnson

De-a lungul carierei, The Rock a fost sinonim cu filmele de acțiune, energia explozivă și rolurile de dur. Totuși, prin The Smashing Machine, actorul arată că este dispus să își depășească limitele și să caute provocări diferite. Această schimbare fizică nu este doar o transformare de imagine, ci o declarație artistică.

Prin rolul lui Mark Kerr, Johnson nu doar că își arată versatilitatea ca actor, dar aduce și un omagiu unei figuri reale din sporturile de contact, punând accent pe fragilitatea umană ascunsă în spatele unui campion.