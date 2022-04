Thalia, mesaj surpriză pentru Nadia Comăneci. Ce i-a transmis artista româncei noastre

Thalia și-a manifestat de curând admirația și recunoștința pentru celebra sportivă noastră. Cântăreața internațională i-a transmis un mesaj deosebit gimnastei. Mai exact, solista a postat un clip deosebit în care transmite câteva cuvinte de laudă la adresa campioanei. ,,Toate acestea s-au transformat pentru mine într-un reper, iar ea a devenit omul care m-a inspirat de-a lungul timpului’‘, a spus vedeta.

Thalia este cu siguranță una din cele mai cunoscute artiste de la noi. De-a lungul carierei a fost influențată de nimeni alta decât marea noastră campioană.

Cântăreața latino a publicat pe contul de Instagram un clip în care și-a manifestat respectul și aprecierea față de gimnasta care a făcut istorie pentru România.

Artista a povestit tuturor că era fana sportivei încă din copilărie și chiar avea afișe cu ea în cameră, fiind la curent cu fiecare interviu al său. Thalia a mai menționat că Nadia a fost o reală inspirație, iar disciplina și munca depusă în gimnastică au făcut-o pe ea să dea tot ce avea mai bun în cariera muzicală.

Vedeta a mai adăugat și că a simțit să îi ofere un mesaj public Nadiei după ce a observat că cea din urmă i-a apreciat câteva poze din aparițiile în reviste.

Solista s-a simțit măgulită și și-a propus să întoarcă gestul înzecit. Thalia a subliniat că a realizat acum că a ajuns într-un cerc complet, totul amintindu-i de visele mari din copilărie pe care a ajuns acum să le trăiască.

,,Dragilor, vreau să vă povestesc ceva ce am realizat aseară și mi-a venit să strig de fericire. De când eram copil am fost o mare fană a Nadiei Comăneci și pentru mine ea a constituit o influență majoră în viața mea.

Aveam afișe cu ea la mine în cameră, îi puneam fotografiile pe coperțile caietelor, nu ratam niciun interviu cu ea în presă, din vremea când câștiga toate acele medalii și celebra notă de 10, nota perfectă pentru reprezentațiile ei impecabile, toate acestea s-au transformat pentru mine într-un reper, iar ea a devenit omul care m-a inspirat de-a lungul timpului.

Ieri am realizat că mi-a dat like la aparițiile din câteva publicații și am realizat că am ajuns într-un cerc complet, de la fetița visătoare care visa la fetița campioană. Nadia te iubesc, însemni atât de mult pentru mine, îți mulțumesc pentru tot.”, a spus Thalia emoționată în mesajul pentru Nadia Comăneci.