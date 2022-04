Acrobata de 53 de ani care i-a șocat pe Smiley și pe Andra la Românii au talent. A fost colegă cu Nadia Comăneci

Corina Robu are 53 de ani și este acrobat. În timpul prezentării, Corina Robu a povestit că a început colaborarea cu Circul de Stat din anul 1987, a fost căsătorită 24 de cu un coleg de circ, a divorțat din cauza infidelităților. Spune că, în timpul căsniciei, era foarte afectată de problemele din căsnicie și că nu știe cum a reușit să facă față anumitor spectacole întrucât se simțea de multe ori fără putere. A întâlnit dragostea din nou, tot în lumea circului, însă, din păcate, pentru scurt timp, întrucât viitorul ei soț avea să își piardă viața în urma unui accident de mașină.

Viața a mers mai departe pentru Corina Robu, iar venirea pe scenă, în ediția din azi, 15 aprilie 2022, a venit după ce i-a făcut promisiunea omului iubit că va participa la Românii au talent. Corina Robu a povestit că a făcut 14 ani gimnastică de performanță și chiar a fost colegă cu Nadia Comăneci.

„La 12 ani am fost selectată la Lotul Național, colegă cu Nadia, am făcut gimanstică de performanță vreme de 14 ani, după care, la vârsta de 17 ani am avut un accident la paralele înaintea unei competiții mi-am rupt mâna dreaptă, am avut triplă fractură și nu se mai putea face nimic. Chiar cu o lună în urmă participasem la campionatele naționale și câștigasem cinci medalii de aur. Mă comparau cu Nadia, mi-aș fi plăcut să fiu a doua Nadia”, a povestit Corina Robu.

„După o viață de circ să mai faci așa ceva?”, „Tot respectul, doamnă!”, „Doamne!”, au fost reacțiile juraților în timpul momentului de acrobație al concurentei. La final, juriul a deliberat:

„Andi: E vorba de emoție, doamnă. Este extrem de impresionant faptul ca după o viață întreagă pe care v-ați dedicat-o acrobației să continuați să faceți și la vârsta asta, fragedă în continuare, că și eu merg pe 50 de ani, deci suntem acolo, unul lângă altul, să continuați să faceți acrobație este realmente admirabil. Pare simplu, dar este extrem de riscant.