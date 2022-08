Testul IQ care dă bătăi de cap şi geniilor. Câte picioare are elefantul din imagine, de fapt?

O multitudine de teste de inteligență au făcut furori printre utilizatorii de pe internet, în ultimele săptămâni. Cel mai recent test IQ pare a fi unul dintre cele mai derutante dintre toate câte au fost publicate pe platformele de socializare. Un utilizator a publicat o schiță a unui elefant, care a fost extrem de populară în anii 1980. Iluzia optică a stârnit tot felul de opinii și dezbateri pe internet în legătură cu numărul membrelor animalului. Câte picioare are elefantul, de fapt?

Câte picioare are elefantul, de fapt?

Un test de inteligență ce presupune deslușirea unei iluzii optice alb-negru a stârnit dezbateri aprinse pe internet. Răspunsurile oferite de internauți la întrebarea „Câte picioare are elefantul, de fapt?” au fost variate. Unii utilizatori sunt convinși că elefantul din imagine are patru picioare, în timp ce alții susțin că, de fapt, are cinci.

Câte picioare are elefantul, de fapt? Răspunsul corect: unul. Explicația este una foarte simplă și a fost oferită de către unul dintre utilizatorii de pe platformele de socializare.

„Motivul pentru care aveți probleme cu această imagine se datorează faptului că artistul care a compus-o a fost foarte inteligent. Singurul picior de elefant corect din desen este piciorul din stânga-spate. Acel picior este singurul complet și desenat corect, celelalte nu. Dacă vă uitați foarte atent, veți vedea că restul picioarelor au o parte din picior lipsă. Practic, artistul a „tăiat” o porțiune din picioare și a pus mai multe imagini de picioare între membrele reale. Priviți cu atenție imaginea și veți vedea exact despre ce vorbesc”, a explicat un utilizator online.

O iluzie optică a făcut furori pe internet

Testul IQ de mai sus a fost publicat de către un utilizator online în urma mai multor dezbateri privind cea mai bună iluzie optică. Aceasta a luat naștere după ce în spațiul public a apărut o fotografie a unui cuplu aflat într-o vacanță romantică.

Într-o primă fază, fotografia de cuplu poate să pară ca oricare alta. Însă, de fapt, ea reprezintă o iluzie optică pe care puțini au deslușit-o rapid, realizată neintenționat. Imaginea a devenit virală după ce a fost distribuită de Arhiepiscopul de Banterbury.

Utilizatorii nu și-au putut da seama ce ține în mână femeia din fotografie. Unii internauți isterici au crezut că aceasta ținea în brațe copacul. De fapt, tânăra avea o geantă de nuanță închisă, care putea fi ușor confundată cu culoarea tulpinii copacului.

Fotografia a fost apreciată de 40.000 de ori pe pagina de Facebook și distribuită mai departe de câteva mii de ori.