Testul care îţi arată clar dacă pepenele este copt. Aşa sigur nu vei da niciodată greş la piaţă

Pepenii sunt la mare căutare în sezonul cald, iar cei mai mulți români îi consumă de dimineață până seara. Cum poți să te asiguri că ai cumpărat un fruct gustos și delicios? Este un test care te scapă de toate semnele de întrebare.

Test pentru pepene: cum să-l recunoști dacă e copt?

Pepenele verde este iubit de majoritatea, timp în care alții mai preferă să consume și pepene galben. Cu toate astea, chiar primul este mai greu de dibuit în funcție de dulceața lui. Este recomandat să îl mănânci pe timpul verii nu numai pentru gustul deosebit, ci și pentru beneficiile lui:

– continut foarte scazut de calorii, numai 30 kcal la 100 gr;

– bogat in vitamina A, asigurand 18% din DZR per 100 gr;

– bogat in licopen, cca. 4532mcg/100 gr.

Pepenele este bogat în electroliți și apă, este foarte sărac în grăsimi și calorii și e o sursă de filonutrienți și antioxidanți – sursă esențială pentru o sănătate optimă. De asemenea, îți potolește pofta de dulce și setea și este perfect în diverse combinații.

Nu este deloc greu să-l consumi, ci pasul cel mai important făcut și la care trebuie să fii atent este la cumpărare. Cei bine făcuți au o culoare verde vibrantă, iar de cele mai multe ori au o tentă prăfuită datorită pruinei. Trebuie să știi că pepenii copți au o culoare mai plictisitoare pe care de obicei o ocolim.

Cel mai bun mijloc de verificare a lui este testul sunetului. Un pepene copt ciocănit cu dosul degetelor va suna grav, cu ecou și elastic a gol. Unul crud sună plin și sec. Această metodă pentru verificarea lui se aplică și la pepenii de grădină.

Informații nutriționale (100 de grame)

Calorii 30 kcal;

Carbohidrati 7,6 g;

Proteine 0,6 g;

Grasimi 0,15 g;

Fibre 0,4 g;

Acid folic 3 mcg;

Niacina 0,2 mg;

Acid Pantotenic 0,22 mg;

Piridoxina 0,5 mg

Tiamina 0,3 mg;

Vitamina A 570 UI;

Vitamina C 8 mg;

Vitamina E 0,05 mg;

Sodiu 1 mg;

Potasiu 112 mg;

Calciu 7 mg;

Cupru 42 mcg;

Fier 0,25 mg;

Magneziu 10 mg;

Mangan 0,38 mg;

Zinc 0,1 mg;

Licopen 4500 mcg

Beneficii

Reglarea digestiei

Datorita continutului sau de apa si fibre, pepenele rosu regleaza digestia, previne constipatia si contribuie la mentinerea sanatatii tractului digestiv.

Reducerea inflamatiilor

Colina este un nutrient important si versatil din pepene, care imbunatateste capacitatea de invatare, memoria si mobilitatea musculara. In plus, ajuta la mentinerea structurii membranelor celulare, asista transmiterea impulsurilor nervoase si reduce inflamatiile cronice.

Imbunatatirea sanatatii pielii

Pepenele rosu contine din plin vitamina A, un nutrient necesar productiei corespunzatoare de sebum, care asigura o hidratare optima a pielii. In plus, aceasta vitamina este esentiala pentru cresterea tuturor tesuturilor corporale, inclusiv a tesutului cutanat si a parului. (Sursa: sfatulmedicului.ro)