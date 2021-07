Șoc uriaș pentru un român. A cumpărat un pepene și când l-a tăiat s-a speriat teribil. Ce a început să iasă din el

E vară și unul dintre cele mai sănătoase fructe este pepenele verde. Piețele și supermarketurile sunt pline de pepeni mari, care par delicioși, dar totul este o loterie, pentru că nu știi ce poți găsi în interior.

Cu siguranță ți s-a întâmplat să cumperi un pepene și să afli acasă că este stricat, prea crud sau fără niciun gust.

Ei bine, se poate și mai rău. Un bărbat din Piatra Neamț a cumpărat un pepene verde de la supermarket. Ajuns cu el acasă, din pepene a început să curgă spumă.

Șocat, omul s-a întors cu pepenele la magazin, însă nimeni nu a putut să îi ofere o explicația privind reacția chimică din interiorul fructului. El și-a luat banii înapoi și a apelat la Protecția Consumatorului, care a decis să demareze o anchetă.

Specialiștii din cadrul Protecției Consumatorului au spus că nu este un caz izolat. Pepenele a început să fermenteze, iar explicație este faptul că a fost înțepat, iar aerul a putut să pătrundă până la miez.

Zahărul din miezul pepenlui a început să fermenteze, de aici și cascada de spumă din interior.

Procesul se numește fermentație alcoolică și se întâmplă din cauza aerului cald și a zahărului, prin acțiunea dioxidului de carbon și a diferitelor microorganisme.

Bărbatul din Piatra Neamț nu este singurul care a pățit asta. Un constănțean s-a trezit și el că pepenele cumpărat din supermarket scoate spumă și a acuzat faptul că fructul ar fi injectat cu substanțe.

“Terorismul internaţional şi atentatul cu bombă au ajuns în România, în pepeni! Azi am cumpărat periculoasa lubeniţă de la Kaufland – Năvodari!! Nu ştiu ce steroizi folosesc, dar e cam riscant consumul. Poţi să crăpi mai repede cu pepenaşu’ decât cu oală sub presiune uitată pe foc! Enjoy the movie!!!“, este mesajul postat de cumpărător.