Testament Valentin Uritescu. Ultima dorință pe care o avea va fi îndeplinită acum, la moartea sa

Regretatul Valentin Uritescu a murit la vârsta de 81 de ani, vineri, 18 iunie, după ce fusese internat într-un spital privat, de la mijlocul lunii mai. La 70 de ani, actorul s-a retras din viața artistică, după ce cumplita boală îl măcinase, iar câțiva ani mai târziu, și-a făcut testamentul. Care a fost ultima dorință a marelui artist român.

Valentin Uritescu s-a luptat cu Sindromul Extrapiramidal o viață întreagă, boala cumplită afectându-l timp de aproape 50 de ani. Asemănătoare cu Parkinsonul, această afecțiune i s-a declanșat la vârsta de 33 de ani.

Acum 11 ani, Valentin Uritescu a luat una dintre cele mai grele decizii ale vieții sale, atunci când s-a retras de pe scena teatrului și a filmului românesc, pentru a se îngriji. La scurt timp după ce a acordat ultimul său interviu, regretatul actor și-a întocmit testamentul.

Marele vis al faimosului actor a fost să-și termine cartea autobiografică, printre rândurile căreia și-a așternut întreaga poveste a vieții. În 2014, Valentin Uritescu mărturisea că singura sa dorință era să mai trăiască măcar un an, pentru a-și putea lansa volumul, ceea ce s-a și întâmplat.

Pe 4 iunie, de ziua mea, când împlinesc 74 de ani, îmi doresc să fac lansarea cărții. Îi mulțumesc lui Dumnezeu ca sindromul e blând la mine și că îl pot ține sub control cu medicație. Fac tratamente de la 30 si ceva de ani, iau în fiecare zi două pastile.”, declara marele actor, acum câțiva ani.

„Într-un final, am terminat cartea, sunt foarte mulțumit. Acum o mai iau la puricat cam de două ori, să fiu sigur că e scrisă așa cum trebuie. Mă rog la Dumnezeu să-mi dea sănătate și să mă mai țină pe Pământ măcar până în vara anului viitor.

În 2014, Valentin Uritescu lăsase testament pe cale orală, rugându-și apropiații să-l înmormânteze, atunci când îi va veni ceasul, în Vinerea, localitatea natală din județul Alba, alături de strămoșii săi.

„Dupa lansarea cartii imi doresc sa ma retrag la tara. Mi-ar placea sa am o gradina, sa pun legume, sa am vita de vie. Sotia mea nu prea agreeaza viata la tara, dar mi-ar placea macar vara sa stam acolo, si iarna cand e frig, la oras.

Eu iubesc natura, urasc ideea ca as putea sa mor intre betoanele astea din Bucuresti. Oricum, atunci cand imi va veni vremea, imi doresc sa fiu inmormantat in localitatea mea natala, langa stramosii mei.

Am vorbit deja cu primarul de acolo si stie ce-mi doresc, am facut toate aranjamentele pentru asta. Cand imi va veni ceasul, voi fi inmormantat in locul de veci facut de tatal meu, unde se odihnesc toti predecesorii mei.”, a mai spus Valentin Uritescu.