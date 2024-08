Test pentru cei cu o memorie de fier. Ce vedetă de la Antena 1 are acești ochi superbi?

Este una dintre cele mai iubite vedete din România datorită personalității sale, dar și una dintre cele mai frumoase. Mulți spun că prezentatoare de la Antena 1 are cei mai frumoși ochi.

Și-a dorit mereu o carieră în televiziune și iată că a reușit. S-a adaptat rapid după ce a ajuns să facă parte din echipa matinalului de la Antena 1. Înainte de asta, a lucrat la „Prietenii de la 11”, o altă emisiune de la aceeași televiziune.

În cazul în care vă întrebați despre cine este vorba, ei bine, este Ramona Olaru, dar probabil mulți v-ați dat seama deja. Prezentatoarea TV se bucură atât de aprecierea colegilor ei, dar și de cea a publicului.

Dani Oțil a povestit într-un interviu cum a reușit Ramona să se angajeze la Neatza cu Răzvan și Dani. Prezentatoarea TV a stârnit râsete în platoul matinalului, iar cei doi au știut din prima că ea este aleasa.

Vedeta a fost invitată în cadrul podscastului „Vorba lu’ Jorge”, acolo unde a vorbit despre momentele mai puțin plăcute din viața sa. Chiar dacă are o carieră de succes și este iubită de mulți, a avut parte de dezamăgiri din parte bărbaților.

Întrebată dacă a fost înșelată vreodată, Ramona a răspuns fără ezitare „Da!”, după care a continuat:

„Cred că m-a ajutat. Când am aflat exact. Noi femeile mai suntem nebune și mai zicem: „Mamă, mă-nșală, că vorbește, că face”. Asta e altceva cu presupunerea. Dar când vezi cu ochii tăi… Tu îi vezi dezbrăcați pe amândoi în fața ta.

Nu vorbesc despre subiectele acestea pentru că s-au dus, dar ca idee, imaginea. Imaginea a existat, la un moment dat, în viața mea. Cred că m-a ajutat extrem de mult să văd imaginea asta.

Pe secundă, am rămas mută, îți dai seama. N-am știut cum să reacționez. OK, asta este, și am plecat. Și am stat și m-am gândit ce am de făcut într-o astfel de situație. Să mă întorc, să ne împăcăm, să facem, să dregem. De ce să mă împac?