Termen de plată factură Enel. După câte zile de la data scadentă se percep penalizări

Surprizele continuă din partea grupului Enel! După ce mii de români s-au plâns de facturile tot mai mari pe care trebuie să le achite, acum trebuie să se informeze temeinic câte zile au la dispoziție să-și achite facturile pentru a nu se percepe penalizări. În materialul care urmează vom detalia totul despre termen de plată factură Enel.

Termen de plată factură Enel. Câte zile ai la dispoziție să o plătești

Grupul Enel activează în sectorul producției, distribuției și furnizării de energie, precum și în sectorul gazelor naturale și este prezent în peste 30 de țări din întreaga lume. În plus, are aproximativ 73 de milioane de clienți casnici și companii, ceea ce înseamnă că are cea mai mare bază de clienți în comparație cu alte firme europene.

În medie, la nivelul celor 28 de state membre ale Uniunii Europene, perioada minimă de deconectare în caz de neplată este de 28 de zile lucrătoare, în România aceasta ajunge la 60 de zile.

În cazul în care furnizorul de energie electrică ajunge la deconectarea clientului casnic, va fi obligat să trimită preavizul de deconectare cu 20 de zile înainte de deconectare.

Dar haideți să vedem care este termenul de plată factură Enel, pentru a nu risca să fiți deconectați de la energie electrică.

Termen de plată factură Enel. Ce trebuie să știe clienții abonați

Termen de plată factură Enel. Pentru clienții care sunt persoane fizice, termenul de plată este de 15 zile de la data primirii facturii, la care se mai adaugă 30 de zile perioada de graţie, fără a fi calculate dobânzi penalizatoare.

În schimb, pentru clienții care sunt persoane juridice, termenul de plată al facturilor este de 10 zile calendaristice, la care se mai adaugă 30 de zile de grație.

Pentru clienții business, dar și pentru cei rezidenţiali, termenul de plată Enel poate fi consultat în anexa contractului.

Termen de plată factură Enel. În cazul contractelor pe piață reglementată, dacă achiţi factura după perioada de graţie (adică după alte 30 de zile de la data scadentă menţionată pe factură), se vor calcula dobânzi penalizatoare de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.

Începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

După ce perioadă se fac deconectări

În cazul contractelor pe piaţa liberă, dacă achiţi factura după data scadenței menţionată pe factură, se vor calcula dobânzi penalizatoare de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua imediat următoare datei de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Totodată, Enel a anunțat că din luna ianuarie 2020, indexul se va transmite de pe data de 26 până pe data de 5 a lunii următoare. De asemenea, facturile sunt emise încă de pe data de 6 ale lunii.

Ce se întâmplă dacă primiți facturi mari la energie electrică

Dacă factura este mai mare datorită faptului că furnizorul de energie electrică v-a estimat un consum mai mare față de ce aveați în mod normal, trebuie să luați legătura la departamentul de relații cu clienții și să faceți o plângere.

Furnizorul de energie electrică are la dispoziție 15 zile lucrătoare să răspundă.

Dacă după cele 15 zile nu se rezolvă problema, vă puteți adresa Autorității de Reglementare sau Autorității de Protecție a Consumatorului.