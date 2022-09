Ce se întâmplă dacă depăşeşti 255 kwh pe lună. Plafonul compensat la energie electrică, redus

Ce se întâmplă dacă depăşeşti 255 kwh pe lună, plafonul compensat la energie electrică care tocmai ce a fost redus. Guvernul a redus plafonul de consum lunar de energie electrică pentru care compensează facturile cu 15%, mai exact de la 300 kwh la 255 kwh. Astfel, românii sunt îndemnați să facă economii la fel ca şi alte țări din Uniunea Europeană.

Ce se întâmplă dacă depăşeşti 255 kwh pe lună, în contextul în care plafonul subvenționat de către guvern a fost micșorat cu 45 de Kwh de la 300 de Kwh. Românii care se vor încadra în consumul anunțat a 255 de kwh pe lună vor benefica de o subvenție.

Pentru un consum mai mic de noul plafon, românii vor plăti în continuare 0,60 de lei dacă se încadrează sub 100 kwh pe lună sau 0,80 de lei dacă au un consum între 100 și 255 kWh. Cei care se întreabă ce se întâmplă dacă depăşeşti 255 kwh pe lună trebuie să știe că vor plăti curentul la prețul din contract.

Astfel, la un consum de 260 de kwh pe lună, adică cu doar 5Kwh mai mare decât plafonul, la ofertele concurențiale, factura variază între 195 de lei la Hidro Electrica, 779 de lei la EON Energie România, 893.27 lei la RCS &RDS, 1,362.66 lei Enel Energie și 1,364.62 lei Electrica Furnizare, scrie observatorulprahovean.ro.

Cel mai mare tarif este practicat de WE POWER TEAM SRL, de 11,17 lei/kwh, iar factura pentru 260 de kwh ajunge la suma de 2.904,54 lei.

Pentru românii care au optat pentru serviciul universal, cel mai mic tarif este practicat de Electrica Furnizare, 1,75 lei/kwh, iar cel mai mare de Tinmar, 9,86 lei/kwh. Asta înseamnă că la un consum de 260 de kwh factura la Electrica va fi de 456,23 lei, respectiv 2.564,20 lei la Tinmar.

Specialiştii susţin că diferența de plafon din România se poate traduce, practic, prin consumul unei mașini de spălat rufe în 20 de ore de funcționare, astfel că românii trebuie să aibă mare grijă la aparatele elecrocasnice de acum încolo.

Aceste aparate electrocasnice care consumă cel mai mult curent electric în medie pe lună sunt tocmai acelea pe care obișnuim să le folosim zilnic: frigiderul-30 kw, cuptorul electric-34 kw, mașina de spălat-40 kw. Românii care se vor afla în situația în care trebuie să plătească facturi uriașe trebuie să verifice tariful din contract și dacă acesta este unul foarte mare să-și aleagă un alt furnizor.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a spus de ce s-a luat măsura micșorării plafonului compensat de către Guvern. Hotărârea, potrivit lui Virgil Popescu, vine de la Bruxelles, în contextul în care se vrea micșorarea consumului de energie electrică.

„Prin modificările pe care le vom aduce Ordonanței de Guvern Nr. 27 nu facem altceva decât să consolidăm și să extindem măsurile de protecție a populației și economiei de creșterile la prețul energiei și gazelor naturale.

Odată ce va fi publicată în Monitorul Oficial, începând cu această zi, am extins și perioada de valabilitate a acestei Ordonanțe – practic, am prelungit cu un an și va fi valabilă până la data de 31 august 2023.

Am avut în vedere să asigurăm protejarea populației și a economiei. Sunt 98% dintre gospodăriile care vor beneficia de această plafonare și compensare la energie și apreciem că astfel vor fi ferite de creșterile prețurilor la energie electrică și gaze naturale”, spunea premierul Nicolae Ciucă la începutul acestei luni.