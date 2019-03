Teodorovici sfidează protestele ”inutile” și te ofensează maxim

România a fost țara protestelor în ultimii ani, dar ca să înțelegi cât de sensibilizați sunt politicienii de eforturile populației, este suficient să te uiți la reacția lui Teodorovici dintr-un interviu recent.

Ministrul Finanțelor s-a deplasat aseară în studioul Antena 3 pentru a ne învăța ce nu funcționează în România și, de ce, în opinia sa, protestele sunt ”inutile”. În același context, a clasificat statul român ca fiind slăbit pe zi ce trece din cauza lipsei de dialog între președintele Klaus Iohannis și Guvern sau între Iohannis și Parlament. Cele mai ofensatoare însă, au fost calificativele la adresa protestatarilor.care s-au adunat în ultimii ani în Piața Victoriei.

„Tot sper la un dialog normal între președinte și Guvern, înre președinte și Parlament, între cei trei actori, restul societății. Eu am avut o discuție la birou cu anumite entități publice care efectiv se plâng de slăbirea statului. Deci statul nostru se slăbește pe zi ce trece. Cu această abordare profesională, dorință de a distruge statul în sine, dorința de a distruge România. Protestele inutile. Dacă întrebi un om pe stradă de ce protestează. «Spune-mi și mie de ce protestezi?». Nu știe să spună de ce. Am avut eu o discuție de genul acesta cu cineva din mașină care mi-a spus «domnule, dați foc la țară». «Am înțeles, bun. Dă-mi și mie un argument». «Ah nu, domnule, lăsați». Ce chestiune e aceasta? Arunci un cuvânt, dar fără să explici”, a afirmat Eugen Teodorovici, miercuri la Antena 3.

Ca într-o piesă de teatru proastă, Teodorovici a atras atenția asupra unei eventuale soluții la toate problemele cu care se confruntă țara noastră. Dacă am pedepsi președintele țării și parlamentarii în momentul în care mint, la fel cum o face CNA-ul, am avea cu toții de câștigat.

„Mă uitam pe posturile de televiziune. CNA are un regulament, are un articol care spunea că ești obligat să prezinți imparțial orice fel de știre, dacă nu, în caz contrar, iei nu știu ce amenzi. Să facem asta și în Parlament, la nivel de președinte. Când este clar ceva, de asta am spus haide să renunțăm la imunitatea parlamentară. Renunți la ea ca să nu mai poți minți, să nu mai poți minți la tribuna Parlamentului. Spui ceva adu dovezi. Și președintele la fel. Nu ai voie să vorbești fără dovezi, dar se pare că țara această nu știu în ce parte o ia”, a conchis social-democratul.