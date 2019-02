Un singur om este responsabil pentru tot răul suferit de economia românească în ultimii ani. Cu toate acestea, Eugen Teodorovici este încrezător în efectul benefic pe care îl are asupra țări din poziția sa de ministrul al finanțelor.

Din cauza gesturilor inconștiente ale Ministerului Finanțelor, leul s-a devalorizat până la un prag record, nimeni nu mai are încredere în pensia privată, iar bâncile au devenit omul negru al inflației din țară, deși gesturile lui Teodorovici influențează cel mai mult acest parametru al economiei.

Din păcate, prea puțini înțeleg aceste detalii, iar cel mai grav este că nu înțelege ministrul. Până și declarațiile din ultimele săptămâni referitoare la ROBOR trădează o înțelegere foarte slabă a principiilor economice care se află în spatele funcționării Băncii Naționale a României.

Cu toate acestea, Eugen Teodorovici este cât se poate de optimist în ceea ce privește rolul său în această guvernare. Are timp de intervenții regulate la posturile de televiziune, precum cea de miercuri seară de la Digi 24. De această dată, a profitat de ocazie pentru a afirmat că nu este interesat de un post de comisar european, deoarece vrea să rămână în țară și, pregătiți-vă, să pună în slujba țării ce a învățat.

„Asta este altă gogoriţă pe care am auzit-o. Nu m-a interesat şi nu m-a interesat nici la mandatul doamnei Creţu (Corina Creţu comisarul european pentru politică regională). Dacă atunci aş fi vrut să devin comisar, credeţi-mă, cu siguranţă poate aş fi câştigat sau cel puţin aş fi avut cele mai mari şanse, îndreptăţit de experienţa pe care o am în spate. Astăzi nu mă interesează nici postul de comisar nici de nu mai ştiu ce în afara României. Vreau să stau în această ţara şi ce am învăţat să pun în slujba ţării, nimic altceva”, a explicat Teodorovici, utilizând cuvinte ghidușe precum gogoriță.

Pentru că nu se pricepe probabil la argumente tehnice referitoare la economie, când a primit o întrebare legată de susținerea Consiliului Monetar și al unui curs de schimb fix, ministrul Finanțelor s-a rezumat la o promisiune pe lângă subiect. „Daţi un singur exemplu în care eu n-am făcut altceva decât să iubesc piaţa liberă. Sunt om de stânga, de stânga curat şi iubesc zona liberă”, a spus Teodorovici.