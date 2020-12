Teo Trandafir, probleme la emisiunea tv. Vedeta a mărturisit ce greutăți întâmpină

Teo Trandafir, în vârstă de 52 de ani, este prezentatoarea emisiunii „Teo Show” (Kanal D). Aceasta a povestit ce va face la sfârșit de an împreună cu fiica ei, Maia, ce își dorește pentru 2021, dar și ce probleme a întâmpinat în acest an, din punct de vedere profesional.

Teo Trandafir, probleme la emisiunea tv

Teo Trandafir se pregătește să petreacă sărbătorile acasă, cu fiica sa, Maia.

”Voi petrece acasă, ca toată lumea. Niciodată nu am fost fost un fan al marilor chermeze. Înainte mergeam la un hotel unde mă feream de ”pofticioși”, ne bucurăm de timpul petrecut împreună, ne uitam la televizor. Crăciunul este despre altceva, nu despre tăiatul porcului și mâncăruri. Are un substrat spiritual, este o perioadă de cumpătare”, a spus Teo Trandafir pentru Click!.

Teo a mai spus că anul acesta a fost un an dificil, însă nu doar pentru ea, ci pentru toată lumea.

”A fost cel mai greu an din viața tuturor. În ciuda faptului că noi am muncit, am fost pe micile ecrane, nu am fost ca altădată. Este dificil să faci televiziune fără public, pentru niște oameni apăsăți de griji, să nu știi ce își doresc sau să cauți subiecte care să fie pe placul lor, să le aducă bucurie într-o perioadă gri. Când crezi că te-ai adaptat, ai înțeles ce se dorește, lucrurile se schimbă. Oamenii sunt într-o stare ciudată, ceea ce este firesc. A fost un an în care am câștigat experiența de a face divertisment pe vremea ”holerei”, ceea ce nu este deloc amuzant”, a mai spus prezentatoarea de televiziune.

Planuri de sărbători

Ce își dorește Teo Trandafir de la Moș Crăciun? Răspunsul este simplu: doar să poată munci în continuare.

”Mi-aș dori să fiu convinsă și liniștită că lucrurile vor fi bune, așa cum spune Maia mereu. Că vom avea un an în care vom munci, ceea ce înseamnă că suntem sănătoși, pe picioarele noastre și că totul este aproape bine. Vreau să pot munci”.

Cum se vede Teo însă peste un deceniu? Sănătatea este cel mai de preț dar.

”Sper să fiu vie, pentru că la vremurile pe care le trăim este dificil să te proiectezi în timp. Chiar mă gândeam astăzi cât mai este până pe 24 decembrie, atâtea măști de schimbat, atâtea sticle de dezinfectant de golit, atâtea speranțe care se vor fi spulberat. Mă gândeam la prietenii mei care s-au îmbolnăvit și care aveau planuri, proiecte. Este o greșeală să te gândești că tu nu poți fi afectat, pentru că lovitura va fi dublă. Dacă te gândești că ești om, că nu ești invincibil, devii mai empatic și când vezi pe cineva lângă tine suferind îl înțelegi, empatizezi și îți dorești că, dacă ai fi în locul lui, să fii tratat cu respect, considerație”, a conchis Teo Trandafir.