Teo Trandafir, dezvăluiri neștiute despre Maia. Ce a mărturisit despre fata ei

Teo Trandafir a făcut dezvăluiri neștiute despre fiica sa, Maia. Cele două formează o echipă pe cinste, iar prezentatoarea de televiziune consideră că are multe de învățat de la fiica ei, și nu neapărat invers. Celebra prezentatoare a emisiunii „Teo Show” a punctat de ce fiica ei îi este de multe ori un mentor și ce anume admiră cel mai mult la Maia, o adolescentă care, pe zi ce trece se transformă tot mai mult într-o femeie.

Teo Trandafir este pe micul ecran de aproape trei decenii. Prin prisma activității sale, nu de puține ori viața privată a fost pusă sub lupă. Deși este printre cei mai bine cotați oameni de televiziune din România, nu s-a considerat niciodată celebră și nici pe deplin mulțumită de propriile performanțe.

Simplitatea aceasta avea să i se transmită și fiicei sale, Maia, despre care spune că, deși adolescenta este conștientă de statutul mamei ei, nu a încercat niciodată să profite în vreun fel sau să se folosească de numele Trandafir.

Teo Trandafir a ținut să dezvăluie și ce admiră foarte mult la fiica sa.

„Sunt anumite lucruri pe care ea le are și eu nu le am. Are un curaj de a merge mai departe, pe care uneori îl am, alteori am nevoie de un mic sprijin.

Este un om just, nu trădează niciodată și asta mi-a plăcut întotdeauna la ea. Dacă vede bullying nu stă și se uită, are întotdeauna reacție”, a mai povestit extrem de mândră de copilul pe care l-a crescut.