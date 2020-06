Câți bani ia Teo Trandafir de la Kanal D. Cu câți bani ia mai mult decât o vedetă PRO TV

Teo Trandafir este una dintre cele mai cunoscute și longevive prezentatoare de televiziune. Cu cât ar fi plătită pentru postul de moderatoare la propriul show de la Kanal D față de o vedetă Pro TV?

Ce salariu are Teo Trandafir?

Teo Trandafir este una dintre cele mai îndrăgite vedete de televiziune și se află în vizorul publicului larg deja de zeci de ani. Profesionalismul și longevitatea sa i-au adus și beneficii materiale pe măsură, desigur. Zvonurile susțin că salariul ei lunar este de 20.000 de euro. Cu toate astea, moderatoarea nu a oferit această informație public, mărturisind că nu crede că interesează pe cineva, având credința că fiecare trebuie să aibă grijă cu banii lui, de viața lui și de iubirea lui. „Da, am pierdut, ca toată lumea, mult din ceea ce am produs. Au fost mulți cei care și-au dat cu părerea despre salariul meu, mult umflat, l-au înmulțit cu 12 luni și au făcut ei socoteala cât am câștigat eu într-un an”, a mărturisit vedeta.

Prezentatoarea emisiunii Teo Show declară că gurile rele nu au luat în calcul și că și ea plătește chirie ca oricine altcineva, are grija utilităților, cumpărături de făcut, are un copil care are multe nevoi, pe lângă alte cheltuieli care intervin într-o locuință, dar și lucruri neprevăzute. Pavel Bartoș câștigă la Pro tv, tot pentru rolul de moderator, 15.000 de euro pe lună pentru aparițiile al Românii au Talent și Vocea României. Cătălin Măruță, la fel ca Teo cu propriul show, câștigă luna 15.000 de euro.

„Sunt plătită decent”