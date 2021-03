Tentativă la viața Dianei Șoșoacă? Senatoarea a spus tot adevărul: ”Ne-au răsturnat cu mașină cu tot”

De-acum celebra Diana Șoșoacă, actualmente senator independent, este una din cele mai vocale critici ale actualei guvernăr. După ce, recent, a fost amendată pentru mtingurile din capitală,a povestit despre un episod de anul trecut. Relatarea, parcă scoasă din filmele cu James Bond, este una dramatică, spune senatorul Șoșoacă.

De când a intrat în spațiul politic românesc, senatorul Șoșoacă a devenit una din vocile dure împotriva actualei guvernări și a deciziilor acesteia. Recent a fost participantă activă fiind la mitingurile din capitală.

Ca urmare senatorul a fost amendat de către jandarmi, fiind obligată să plătească trei amenzi în valoare totală de 4.500 de lei, pentru nepurtarea măștii. Sâmbătă seara, la Antena 3, senatorul povestește un episod întâmplat anul trecut, când se afla cu fiica sa. Conform relatărilor, anul trecut, senatorul Șoșoacă aflându-se cu fiica sa în mașină, ar fi fost răsturnată într-un canal de beton.

”(..) anul trecut, eu cu fetița mea am fost răsturnate într-un canal de beton. Ne-au răsturnat cu mașină cu tot, pe o vreme ploioasă. Anul trecut, în august. Tocmai ca amenințare. Mie mi s-a intrat în casă, mi s-au tăiat toate firele. După ce au văzut că am supraviețuit accidentului, mi-au intrat în casă, mi-au tăiat tot ce am avut eu la televizor. Mi-am găsit cărțile date pe jos. S-a umblat peste tot.

Mi se transmite când am discuții, ce discut în casă. Eu știu cine mi-a intrat în casă. Îi aștept la cotitură. Știu că instituțiile statului sunt disfuncționale. Nu voi face plângere pentru că nu am încredere nici în Poliție, nici în Parchet. Aceste instituții sunt disfuncționale. Primesc ordine, în cea mai mare parte, de la ăștia de sus.”, declara senatorul Șoșoacă la Antena 3.