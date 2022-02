Televiziunile care îl cenzurează pe Liviu Dragnea. PSD a pompat milioane de euro în ele

În perioda de glorie a PSD, când Liviu Dragnea era în apogeul carierei sale politice, se pompau milioane de euro în diferite campanii de imagine. O parte din bani, deși PSD nu a recunoscut asta niciodată, mergeau către diferitele posturi de televiziune din media românească. Astăzi, după ce fostul lider PSD nu mai prezintă atât de mare interes, unele dintre aceste posturi au decis să cenzureze aparițiile lui Liviu Dragnea pe micul ecran.

Practicile de influență a diferitelor partide în media nu este una nouă, inventată în România. A existat încă de pe vremea presei scrise, care era singura modalitate de a transmite informațiile către populație. În Statele Unite, acest gen de pracitici se numesc lobby, iar cei care aveau astfel de practici erau implicați direct, sau indirect, în procesul politic american.

În același timp, au existat canale media, fie presă scrisă, fie ulterior radio și TV, care au reușit să dărâme establișemtul politic și guvermantal, după scoaterea la iveală a unor cazuri de corupție sau influență politică. Doar dacă ne aducem aminte de celebrul scandal „Watergate”, în urma căruia președintele american Richard Nixon devenea primul președinte american care demisiona din funcție.

Pe de altă parte, atât în presa scrisă, sau TV, în toată lumea, au existat și există canale aservite, într-un fel sau altul, unei formațiuni politice, sau unui important politician. Deci, practica nu este nouă, iar politicienii români au învățat cum să exploateze acest puternic instrument de adresare către marea masă. Uneori, însă, informațiile erau manipulative, cu foarte puține adevăruri, și mai mult cu tendințe propagandistice, decât centrate pe realitatea socialo-politcă a momentului.

Încă de la începuturile democrației românești, de după 1990, factorii politici au înțeles că media este arma cu ajutorul căreia pot să influențeze construcitv, sau distructiv, percepția populației asupra unor aspecte importante ale vieții economico-social-politice din România. PSD, de altfel primul partid democratic de după 1990, a fost primul care s-a folosit în toți cești 32 de ani de media, în diferitele ei iterații.

Odată cu accederea la putere a lui Liviu Dragnea, conform unor surse poitice din interiorul partidului, au fost pompați, zeci, poate milioane de euro în diferitele organisem de presă, de la ziare, publicații online, și până la posturi de televiziune.

Printre acestea, conform acelorași surse, în perioada de glorie a fostului lider PSD, pe statele de plată se aflau și România TV și Antena 3, condusă de Mihai Gâdea. Dacă ne aducem aminte de campaniile duse de cele două posturi, pe vremea când PSD era în afara guvernării, iar Traian Băsescu era președinte, ne putem face o imagine asupra acestui gen de situații.

După debarcarea lui Dragnea din toate structurie politice ale PSD, și încarcerarea sa, mass-media a fost interesată mai mult de relația cu fosta sa iubită, dar , în aceeași măsură, și de dosarele penale în care acesta este implicat. Cu toate astea, în perioada sa de glorie, Liviu Dragnea apărea frecvent, inclusiv la cel două posturi tv, care astăzi au decis cenzurarea fostului lider PSD. Dragnea a încercat, de nenumărate ori, să găsească o explicație, declarând:

Nu mai exista! Nici nu au voie să îmi pronunţe numele. Nu le-am dat eu (contractele), ci partidul. Partidul a făcut contracte cât de mult s-a putut, şi acuma sunt. Acum au şi de la guvern, să fim serioşi.”, s-a plâns Dragnea la Realitatea Plus.

Mergând mai departe pe firul acuzațiilor, același Liviu Dragnea, făcând o analiză a acestor zile, a ajuns la concluzia că foștii săi colegi de partid, mai exact actuala conducere, este cea care astăzi bagă bani în media româească, pentru a-i cenzura aparițiile sale pe micul ecran. Acuzațiile le-a făcut tot pe micul ecran, culmea, dar la Realitatea Plus:

„Ei folosesc o parte din banii ăştia să ne blocheze pe la televiziuni, prin contractele pe care le fac. (…) Un partid poate să facă contracte de promovare a politicii partidului cu orice instituţie de presă. În funcţie de ce buget are partidul şi de cât vrea să fie promovat. Niciodată nu am vorbit cu cineva de la presă, ‘uite, am făcut contractul ăsta, dar pe lângă asta mai avem o înţelegere: Dan Dobre nu vreau să apară (vloggerul care îi ia interviu – n.red.). Dom’le, nici măcar să nu se pronunţe numele din vreo greşeală, acolo. Nu există la voi’.

Aşa ceva nu am făcut, din păcate se face asta la PSD. La Antena 3 şi la RTV. Aceste două televiziuni m-au invitat, imediat după ce am ieşit, să fiu prima dată la Antenă şi ulterior la RTV şi am zis ‘da’. Şi cu două zile înainte de fiecare emisiune programată mi s-a spus că nu se mai poate”, a mai declarat Liviu Dragnea.