Televiziunea lui Adrian Sârbu a rămas fără cei mai importanți oameni. Pleacă tot la Antena 1?!

Televiziunea lui Adrian Sârbu, Aleph News, a rămas fără doi dintre cei mai importanți oameni. Întrebarea de pe buzele multora este dacă amândoi vor opta pentru Antena 1, având în care unul dintre ei și-a făcut deja mutarea la trustul Intact încă din această primăvară.

Televiziunea lui Adrian Sârbu a rămas fără cei doi prezentatori ai emisiunii ȘTIU, de la ora 19:00. Este vorba despre Costi Mocanu și Felix Drăghici. Având în vedere că Felix Drăghici a părăsit stația încă din această primăvară, mutându-se la Antena 1, notează paginademedia.

Conform sursei citate, Costi Mocanu a plecat în această vară de la Aleph, după ce colegul său, Felix Drăghici, părăsise staţia în primăvară, mutându-se la Antena 1.

Costi Mocanu a confirmat informaţia potrivit căreia a părăsit postul Aleph News.

”Nu am întrunit condiţiile necesare pentru continuarea colaborării cu Aleph”, a explicat Costi Mocanu. Acesta s-a declarat însă mulțumit de oamenii cu care a lucrat la emisiunea ȘTIU și de perioada de un an petrecută la postul de televiziune al lui Adrian Sârbu.

”Sunt mulţumit că am regăsit redacţia şi am întâlnit oameni de mare ispravă în echipa Ştiu, cărora le mulţumesc. Cred că le datorez asta celor cu care am lucrat”.