Telefonul pe care Traian Băsescu i l-a dat lui Ilie Năstase când l-a făcut general. Dialogul s-a aflat după 15 ani

În anii de ascensiune politică ai lui Traian Băsescu, românii erua luați prin surprindere când Ilie Năstase intra în rândurile partidului fostului președinte. Dar, cum nicio iubire forțată nu rezistă, nici colaborarea dintre cei doi nu a rezistat prea mult. După mai multe situații delicate, să le spunem, Ilie Năstase ieșea din formațiunea lui Băsescu, iar în 2019 candida la funcția de europarlamentar din partea Uniunii Naționale pentru Progresul României. Dar, cum anumite lucruri, mai devreme sau mai târziu, ies la suprafață, așa a ieșit și o discuție telefonică dintre fostul mare tenisman și Traian Băsescu, dezvăluirile fiind făcute chiar de Năstase într-un dialog publicat pe Youtube.

Relația dintre Ilie Năstase și Traian Băsescu nu a fost una tensionată de la început. Lucrurile au degenerat în timp, iar cum Ilie Năstase este cunoscut pentru modul său coleric de a reacționa, nu a luat pe nimeni prin surprindere în 2019, când candidat la europarlamentare, și Ilie Năstase avea să facă declarații dure la adresa fostului președinte.

La acel moment, Năstase era candidatul Uniunii Naționale pentru Progresul României, iar Traian Băsescu avea candidatura din partea PMB, partid de altfel construit de el după plecarea de la Cotroceni. Întrebat dacă i s-ar fi propus să candideze de pe listele PMB, Ilie Năstase avea să dea un răspuns dur:

Și asta am făcut! Ceilalți, care au fost slabi și lași, s-au dus direct.” , declara fostul mare tenismen român pentru DCNews.

Tot în acele zile, Năstase avea să mai facă un gest, devenit viral ulterior. Fostul tenisman era filmat aruncând cu un pahar plin de cafea în afișul care-l prezenta pe Traian Băsescu și platforma sa program pentru funcția de europarlamentar.

Invitat în podcastul realizat de Adrian Artene pe Youtube, pe lângă multele subiecte discutate, Ilie Năstase a ajuns și la un moment de puțini știut. În perioada mandatului său de președinte, Traian Băsescu avea să-i acorde fostului tensiman gradul de general. Numai că, spune Ilie Năstase, la momentul ieșirii sale la pensie era locotenent-colonel, și trebuia să treacă printr-un examen pentru a lua gradul de colonel, după care urma cel de general. Dar, aici intervine momentul despre care a vorbit pentru prima dată Ilie Năstase:

„M-a sunat domnul Băsescu într-o zi, cred că era de ziua mea. A zis Iliuță, că așa-mi spunea, Vrei să-țí dau Steaua României, sau vrei sa te fac general?

I-am zis, Domnule Președinte, Steaua României o am și de la Ceaușescu, o am de la Iliescu, de la Constantinescu. Acum, de la dumneavoastră nu cred ca mai are rost, vreau general, și m-a facut general.

Bineînțeles ca am fost contestat, și era normal sa fiu contestat. N-am tras cu pușca, dar eu sunt copil de trupă, de la 6 ani, la Steaua. Și de atunci sunt cum ar fi…Mâncam la soldați, la popotă, că n-aveam bani in perioada aia.”, a povestit Ilie Năstase la podcastul lui Adrian Artene.