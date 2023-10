Telefonul închis și ea nu ajunge acasă! Smiley se gândește la trădare: „Sunt dement”

O recapitulare interesantă, ce a scos la lumină câteva mărturisiri neașteptate. Invitat în platoul emisiunii „Vorbește Lumea”, Smiley a făcut dezvăluiri neștiute, până acum, despre cele mai cunoscute piese lansate de el. Ce se ascunde, de fapt, în spatele celebrelor versuri.

Smiley nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de la noi din țară. A reușit să își construiască o carieră fabuloasă, nu doar pe scenă, dar și pe micul ecran, fiind implicat în proiecte importante în televiziune.

De-a lungul anilor, piesele lansate de el s-au bucurat de un succes uriaș la public, devenind, peste noapte, hituri. Invitat recent în platoul emisiunii „Vorbește Lumea”, artistul a primit cu brațele deschise o provocare inedită: să explice gândurile și emoțiile din spatele celor mai cunoscute versuri ale sale. Prima pe listă a fost piesa „În lipsa mea”.

„E fantastic că piesa asta are o revenire de vreo doi trei ani, toată lumea așteaptă să o cânt în concert. Am făcut-o cu Marius Moga și eram adolescenți, nu ni se întâmplase niciunuia chiar așa episodul, dar îți imaginezi, ”Ce o face acum, cu cine e”, cel mai mult a durat să facem refrenul, pentru că nu găseam cuvintele potrivite ca să relateze ce simte un bărbat când se întâmplă asta”, a explicat Smiley.

Se pare că atunci când a scris „Plec pe Marte”, artistul nu era singur. Soțul Ginei Pistol a spus că trece prin momente mai dificile, când se afundă în tristețe și singurătate: „Chiar nu eram singur de tot, dar eu mai am momente în care mă afund în tristețe și singurătate, niște momente de melaconolie pe care le las să se întâmple, mă duc așa departe. Eu am avut o mulțime de momente de genul ăsta, ce pot să spun despre piesa asta este că a fost un fel de freestyle, știam ideea, dar nu știam ce să cânt”.

Cât despre „De unde vii la ora asta”, Smiley a mărturisit că versurile descriu gândurile și emoțiile pe care le au cei mai mulți bărbați, categorie din care face parte și el, în momentele în care partenera întârzie și nu pot lua legătura cu ea.

„Și asta e o poveste interesantă, ați văzut că se întâmplă de multe ori să ai întâlnirea cu jumătatea ta și întârzie și are telefonul închis și nu știi ce se întâmplă. Ăsta e un scenariu din cap, nu știu dacă femeilor li se întâmplă treaba asta, dar bărbaților da. Te gândești așa ”Parcă văd acum că vine.. te gândești exact ce îi spui ”De unde vii la ora asta?”. Te uiți, totul ți se pare suspect, ți se pare că are și freza deranjată.

Eu am, da, am părerile astea, poate sunt dement, dar eu am, de asta am și scris-o. Te gândești că îi zici ”Gata, du-te, pleacă”. Și când deschide ușa zici ”Hai, că s-a răcit friptura”. Astea sunt demențele din capul meu”, a explicat Smiley.