De ce a lăsat-o Smiley pe Gina Pistol singură în vacanță. A plecat în toiul nopții: ”Vă anunț cu regret”

Smiley a anunțat, în urmă cu două zile, că le-a lăsat pe Gina Pistol și micuța Josephine singure în Grecia, unde au organizat o mică vacanță. Cântărețul a părăsit regiunea în toiul nopții, explicând pe rețelele sociale tot ce s-a întâmplat, de fapt. Ce cerere specială a trebuit să respecte. Foto

„Vă anunț cu regret că am părăsit vacanța cu noaptea-n cap, mai precis la ora 3:30. Direcția: București”, este mesajul transmis de Smiley, pe rețelele sociale, pe data de 18 septembrie.

Cântărețul și soția lui, Gina Pistol, au plecat în urmă cu aproximativ o săptămână într-o vacanță de vis, alături de fiica lor, Josephine. Chiar dacă sezonul concediilor s-a încheiat teoretic, cuplul a decis să se relaxeze în Grecia, mai exact în Agio Nikolaos.

După câteva zile de vacanță, Smiley și-a anunțat fanii că a părăsit regiunea pentru a ajunge la București, în toiul nopții, mai exact la ora 3 jumătate. A plecat singur, soția lui, Gina Pistol, și micuța Josephine bucurându-se de frumusețea plajelor din zonă.

Smiley a luat cu el mai multe rufe murdare, pentru a nu le incomoda pe fete la întoarcerea în țară. După două avioane și trei autobuze, a ajuns în siguranță în București. Prima oprire a fost acasă la părinții lui, unde a mâncat pe îndestulate, după care s-a deplasat către destinația unde avea să susțină un concert.

Așadar, Smiley a fost nevoit să plece din vacanță pentru a cânta pe scenă, în mijlocul unui câmp, potrivit spuselor sale. Între timp, Gina Pistol și fiica ei s-au bucurat de liniște și pace, tot în vacanță, la malul mării. Au luat micul-dejun ca fetele, au stat la plajă, au făcut Castelul Prințeselor din nisip…

„Soare, mare, nisip, liniște și plajă. (…) Apoi, am mers ca fetele la somnul de frumusețe. Am plecat la plimbare pe malul mării, pe răcoare, am luat cina tot pe malul mării, unde Josephine a mâncat paste cu mâna, că cică așa au gust mai bun”, a spus Gina Pistol.